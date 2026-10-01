Tennessee'de iki enjeksiyonla başarısız idam girişimi: Christa Pike hayatta kaldı

Tennessee'de idam girişimi tamamlanamadı

ABD'nin Tennessee eyaletinde, 200 yıl sonra zehirli iğneyle idam edilecek ilk kadın mahkum olarak kaydedilen 50 yaşındaki Christa Pike'ın infazı başarısız oldu. Nashville'deki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevi'nde yerel saatle 20.00'de gerçekleştirilen uygulamada, yetkililerce iki doz pentobarbital verildiği halde infaz tamamlanamadı.

İnfaz anı ve sürecin sonraki adımları:

Associated Press'in aktardığına göre, tanık odasının perdesi iki kez kapatıldı ve bir noktada basın mensuplarından salonu terk etmeleri istendi. Pike'ın avukatları, infaz sürerken acil durdurma talep ederek, "Bayan Pike bilincini kaybetti ancak hâlâ nabzı atıyor ve sesli bir şekilde nefes alıyor" ifadelerini kullandı. Avukatlar, Pike'ın daha sonra hastaneye sevk edildiğini ve yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Yetkililer ve tepkiler:

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın tam olarak ne şekilde gerçekleştiğinin belirlenmesi için bağımsız ve kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatını verdi ve eyalette bu yıl planlanan son infazın askıya alındığını duyurdu. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu (TDOC) ise prosedürlere uygun hareket edildiğini savundu. TDOC Sözcüsü Dorinda Carter, "Bakanlık, Başsavcılık tarafından onaylanan yasal infaz protokolünün her adımını harfiyen uygulamıştır. İlaç etkili bir kimyasaldır ancak protokol bu akşam gerçekleştirilen işlemlerin ötesinde ek bir müdahaleye izin vermemektedir" dedi.

Pike'ın avukatları, daha önce dile getirdikleri endişelerin gerçekleştiğini belirterek, "Eyalet bir kez daha yasal bir infazı gerçekleştirmeyi başaramadı. Damar yolunun bulunamaması, patlayan damarlar, kalitesi bozulmuş pentobarbital ve işler sarpa sardığında acil tıbbi müdahalenin olmaması" gibi sorunlara dikkat çekti.

Bağlam ve geçmiş infaz girişimleri:

Tennessee'de bu yıl ikinci başarısız infaz girişimi kaydedildi. Geçen Mayıs ayında, 1994 yılında üç kişiyi kaçırıp öldürmekten mahkum edilen Tony Carruthers'ın infazı da görevlilerin enjeksiyon için uygun damar bulamaması nedeniyle ertelenmişti.

Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte işkence ederek öldürmekten 1996 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Pike'ın infaz girişimi, eyaletteki ceza uygulamaları ve ilaç tedarikiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD genelinde, idam cezasının yeniden yürürlüğe girdiği 1976'dan bu yana bin 663 erkek mahkuma karşılık yalnızca 18 kadın infaz edildi; kadınlar ülke genelindeki toplam infazların yaklaşık %1'ini oluşturuyor.

Olayla ilgili bağımsız inceleme sonuçlanana dek Tennessee'de planlanan diğer infazların nasıl ilerleyeceği kamuoyunun ve hukuk çevrelerinin yakından izleyeceği bir konu olarak kalacak.

ABD'DE İKİ ZEHİRLİ İĞNE VURULAN İDAM MAHKUMU HAYATTA KALDI