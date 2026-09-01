Arnavutköy'de toprakla buluşma: çilek ve lavanta rotası açıldı

Arnavutköy'de yeni bir tarım turizmi durağı

İstanbul’un yeni tarım ve turizm rotalarından biri olarak planlanan projede, Arnavutköy Belediyesi tarafından Dursunköy Mahallesi İstanbul Caddesi’nde çilek ve lavanta bahçesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış dualar ve İstiklal Marşı eşliğinde yapıldı; törende Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul AK Parti Milletvekili Seda Gören ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Çocuklar törene katılarak lavanta ekim işlemlerine katkı verdi.

projenin kapsamı:

Proje, yaklaşık 60 dönümlük bir alanı kapsıyor; Başkan Candaroğlu konuşmasında bu alanı "yaklaşık 60 bin metrekare bir alan" olarak tanımladı. Projede ziyaretçilere dalından çilek toplama imkânı sağlanırken, lavanta bahçesinde yetiştirilecek ürünlerden lavanta yağı, kolonya ve sabun gibi doğal ürünler üretilmesi planlanıyor. Ayrıca alanda domates, biber, patlıcan, salatalık ve karpuz gibi farklı sebze ve meyve alanları da oluşturuldu; mevsiminde yetişen ürünler ziyaretçiler tarafından toplanabilecek.

amaç ve ziyaretçi deneyimi:

Candaroğlu, projenin hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Bu içerisinde bulunduğumuz proje alanı yaklaşık 60 bin metrekare bir alan. Bu alan içerisinde agro tarım ve turizm olarak biz neyi amaçladık, önce tabii başlıca amacımız vatandaşlarımızın organik, doğal ürünlere hızlıca ulaşması. Sadece Arnavutköylü hemşehrilerimizin değil, İstanbul’daki birçok komşu ilçemizin buraya gelip aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini hedefledik ve bu doğrultuda lavanta bahçemizi, çilek bahçemizi ve diğer sebzelerin olduğu alanlarımızı oluşturduk. Buraya vatandaşlarımız aileleriyle birlikte geldiklerinde sepeti ellerine alıp doğal ürünleri kendileri toplayabiliyorlar. Yine lavanta bahçelerinin içerisinde güzel hatıralar çekebiliyorlar, çilek toplayabiliyorlar, karpuz toplayabiliyorlar".

çocuklara yönelik uygulamalar:

Projede çocukların tarım ve toprakla buluşması için atölye alanları oluşturuldu. Çocuklar dikim yapıyor, kendi diktikleri ürüne can suyu veriyor ve tarımı deneyimleyerek öğreniyor. Candaroğlu, bu uygulamaların agro turizmin yükselen ivmesine katkı sağlayacağını belirtti: "İnşallah sadece Arnavutköy’de yaşayan vatandaşlarımızın değil, birçok hemşehrimizin istifade edeceği bir alan oldu".

Projede yer alan öğretmen Gülbahar Yıldız etkinliğin eğitim boyutunu şöyle özetledi: "Burada çocuklarımız bugün lavanta ektiler. Toprakla buluştular. Aynı zamanda çilek topluyoruz burada. Ara ara bahçelerimize gelip doğal ortamda etkinlikler yapmış oluyoruz. Çocuklarımıza hem bilişsel hem sosyal hem de duygusal anlamda pek çok kazanımları olmuş oluyor. Çocuklarımızın duygularını beslemiş oluyoruz".

Etkinlikte yer alan küçük katılımcılardan Mert Ege ise deneyimini, "Biz burada lavanta ekimi yaptık. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Başkanımızı çok seviyoruz" sözleriyle paylaştı. Proje, İstanbul’da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen aileler için yeni bir deneyim ve ziyaret noktası olarak planlandı.

İSTANBUL'UN YENİ TARIM VE TURİZM ROTASI OLAN ARNAVUTKÖY'DE ÇİLEK VE LAVANTA BAHÇESİ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.