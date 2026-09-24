Arnavutköy’ün çehresi değişiyor: kentsel dönüşüm sahada hız kazandı

kentsel yenileme sahada ilerliyor:

Arnavutköy’de kentsel dönüşüm çalışmaları, saha uygulamalarıyla ivme kazandı. Çalışmalar, belediye iştiraki ARKENT AŞ tarafından yürütülüyor; hak sahipleriyle yapılan uzlaşmalar sonrası tahliye ve hazırlık süreçleri tamamlanarak kontrollü yıkımlar gerçekleştiriliyor. Amaç, mevcut yapı stokunu yenileyip depreme karşı daha güvenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturmak.

başlatılan dönüşüm sayıları ve kapsamı:

Son iki yılda ilçede 2 bin 200 konutun dönüşüm süreci başlatıldı. Projeler, tekil bina uygulamalarının yanı sıra ada ve bölge ölçeğinde etap etap hayata geçiriliyor. Uzlaşma sağlanan yapılarda önce sözleşme ve tahliye işlemleri tamamlanıyor; ardından kontrollü yıkımlar yapılarak yeni konut projelerinin uygulama aşaması başlatılıyor.

Süreç sadece yapıların yenilenmesini değil; güncel yapı standartlarına uygun, çevre düzenlemeleri ve ortak kullanım alanlarıyla bütünleşen planlı yerleşimler oluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, ekonomik ömrünü tamamlamış, ruhsatsız veya güvenli olmayan yapıların yerini sağlam konutlara bırakmasını amaçlıyor.

imrahor’da yeni bir etap başladı:

İmrahor Mahallesi’nde daha önce hak sahipleriyle anlaşma sağlanan yeni bir alanda yıkım çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları sahada takip eden ARKENT AŞ Genel Müdürü Fatih Çetindere konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün İmrahor’da yeni bir adanın dönüşümüne başladık. Daha önce anlaşmasını tamamladığımız ve temelini attığımız dönüşüm alanının hemen komşusundaki bu bölgede de çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 20-25 yıl önce ruhsatlandırılmadan, projelendirilmeden inşa edilmiş ve güvenli olmayan yapıları, hak sahiplerimizin isteği ve desteğiyle yıkarak dönüşüm sürecini başlatıyoruz."

yıkımların ardından yeni konut ve donatılar:

Yıkımlar tamamlandıktan sonra bölgelere, ihtiyaç analizine uygun yeni konut projeleri etaplar halinde uygulanacak. İmrahor’daki çalışmalarda mevcut yapıların yerine; güncel yapı standartlarına uygun konutlar, peyzaj düzenlemeleri ve ortak kullanım alanlarıyla bütünleşen yaşam alanları planlanıyor. Bu düzenlemeler, bölgenin daha güvenli, planlı ve sürdürülebilir bir yerleşim kimliğine kavuşmasını hedefliyor.

eş zamanlı projeler ve altyapı çalışmaları:

ARKENT AŞ tarafından yürütülen projeler arasında İmrahor Konut Projesi 1. ve 2. Etap, Karlıbayır Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi ve ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi yer alıyor. Ayrıca bölgenin eğitim altyapısına yönelik 32 Derslikli İmrahor Okul Projesinin inşası da devam ediyor. Bu projelerin sahada eş zamanlı ilerlemesiyle hem yeni yapılar yükseliyor hem de hak sahipleriyle anlaşma sağlanan yeni alanlarda yıkım ve uygulama süreçleri başlatılıyor.

süreç hak sahipleriyle uzlaşma esasıyla ilerliyor:

Kentsel yenileme sürecinin temelini hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma oluşturuyor. ARKENT AŞ ekipleri dönüşüm alanlarında vatandaşlarla görüşmeler yaparak proje detaylarını ve uygulama takvimini paylaşıyor. Uzlaşmanın ardından sözleşme ve tahliye işlemleri tamamlanıp yıkım ve yeni proje uygulamalarına geçiliyor. İmrahor ve Arnavutköy Merkez’de hizmet veren ARKENT Kentsel Dönüşüm Ofisleri, vatandaşların bilgi aldığı ve başvurularını gerçekleştirdiği merkezler olarak faaliyet gösteriyor.

Devam eden projeler, yeni başlatılan yıkımlar ve farklı mahallelerde sürdürülen uzlaşma çalışmalarıyla Arnavutköy genelinde kentsel yenilemenin yaygınlaştırılması; mevcut yapı stokunun depreme karşı daha güvenli, modern ve planlı bir kent dokusuyla yenilenmesi hedefleniyor.

Arnavutköy’de kentsel dönüşüm hız kazandı