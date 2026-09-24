Borsayı geleceğe taşıyacak yeni yönetim anlayışı

Şenol Arslan'ın vizyonu:

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı ve Elazığ Hayvan Ürünleri O.S.B. Başkanı Şenol Arslan, kurumda sadece bir makam değişikliğinin ötesine geçen; yönetim anlayışında dönüşüm hedefleyen bir vizyon sundu. Arslan, borsanın üyelerle daha yakın, karar süreçleriyle daha şeffaf, iletişim ve hizmet altyapısıyla daha hızlı bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

dijital dönüşüm ve kurumsal uyum:

Arslan, değişen ticaret koşulları ve teknolojinin kurumların çalışma biçimini dönüştürdüğünü ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Artık dünyada ticaretin dili değişiyor. Teknoloji, dijitalleşme, veri ve hızlı iletişim iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi." Buna bağlı olarak Elazığ Ticaret Borsası'nın, yalnızca mevcut ihtiyaçlara cevap veren değil, geleceği öngören bir kuruma dönüşmesi gerektiğini belirtti. Arslan, teknolojinin iş süreçlerine doğru şekilde entegre edilmesi gerektiğini, bunun üyelerin bilgiye erişimini ve taleplerin değerlendirilmesini hızlandıracağını söyledi.

yerel ekonomi, üretim ve destek odaklı yönetim:

Elazığ'ın üretim, tarım ve hayvancılık altyapısının güçlü olduğunu hatırlatan Arslan, bu birikimin yeni nesil yönetim modelleriyle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. "Geçmişimizin tecrübesini geleceğin teknolojisiyle bir araya getirmek zorundayız," diyen Arslan, genç, dinamik ve proje üreten bir yaklaşımın öncelikleri arasında olduğunu aktardı. Yerel üreticinin, besicinin ve tüccarın piyasa içinde daha güçlü konumlanabilmesi için borsanın da yapısını hızla geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Arslan ayrıca, üyelerin taleplerinin daha etkin değerlendirildiği bir mekanizma kurulmasını; bilgi akışının hızlandırılması, dijital kayıt ve veri analizinin yaygınlaştırılması gibi adımların planlandığını söyledi. Bu adımların hem ticari karar alma süreçlerini kolaylaştıracağını hem de Elazığ ekonomisinin rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Konuşmasında sıkça üzerinde durduğu bir diğer nokta da iletişim oldu. Arslan, güçlü ve şeffaf iletişim kanallarının hem üyelerle güven oluşturacağını hem de kurum içi koordinasyonu sağlayacağını belirtti. Buna paralel olarak eğitim, bilgilendirme etkinlikleri ve proje odaklı iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sonuç olarak Arslan, Elazığ Ticaret Borsası için hedefinin üyelerimizi merkeze alan, teknolojinin imkanlarından yararlanan, yeniliklere açık ve geleceği bugünden planlayan bir yönetim olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın, yerel üretim ve ticaret dinamiklerini güçlendireceği ve borsayı yeni dönemin gerekliliklerine uygun hale getireceği mesajını verdi.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI VE ELAZIĞ HAYVAN ÜRÜNLERİ O.S.B. BAŞKANI ŞENOL ARSLAN, TİCARET BORSASI’NDA YENİLİKÇİ, TEKNOLOJİYİ ETKİN KULLANAN VE ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNE UYUM SAĞLAYAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI HEDEFLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ