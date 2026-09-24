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Köşk’te koyun ve keçilerde kimliklendirme ve aşı kampanyası sahada

Aydın Köşk'te veterinerlerin yürüttüğü küpeleme ve çiçek ile veba aşılamasıyla koyun ve keçilerin kimliklendirilmesi ve sağlık korunması sağlanıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Köşk’te koyun ve keçilerde kimliklendirme ve aşı kampanyası sahada

Çalışmanın odağı ve uygulamalar:

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Biriminde görevli veteriner hekim ve hayvan sağlığı personeli tarafından ilçe genelinde saha çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanlara küpeleme ve kimliklendirme işlemleri uygulanırken, hayvanlara çiçek ve veba hastalıklarına karşı aşılama yapıldı.

Sahada devam eden hizmetler:

Ekipler, küpeleme ve aşılamayı eş zamanlı yürütüp hayvan sahipleriyle doğrudan iletişimde bulunuyor. Uygulamalar, sürülerin sağlık izlemini kolaylaştırmanın yanı sıra hastalıkların erken tespiti ve müdahalesine olanak tanıyor.

Kayıt, izleme ve önleyici sağlık:

Yürütülen çalışmalar, küçükbaş hayvanların sağlık durumunun korunmasına ve hayvan varlığının kayıt altına alınmasına doğrudan katkı sağlıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki uygulamaları sürdüreceği bildirildi; bu sayede hem bireysel işletmelerin hem de bölge hayvancılığının sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE SAĞLIKLARININ KORUNMASINA...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE SAĞLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK KÜPELEME VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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