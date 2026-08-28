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Arpalı'da spor tesisleri yenileniyor: beldeye kapsamlı yatırım geliyor

Arpalı beldesindeki spor tesisleri kapsamlı bir yenilemeyle 500 kişilik tribün, modern salonlar, soyunma odaları ve kafeterya gibi yeniliklere kavuşacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Arpalı'da spor tesisleri yenileniyor: beldeye kapsamlı yatırım geliyor

Proje detayları:

Bayburt’un Arpalı beldesinde başlatılan yenileme çalışmaları, mevcut spor tesislerini daha modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Proje, hem sporculara hem de vatandaşlara daha iyi imkânlar sağlamak amacıyla planlandı ve belde spor hayatının canlanmasına katkı vermesi bekleniyor.

yapılacak tesisler:

Yenileme programı kapsamında 500 kişilik tribün ve soyunma odaları inşa edilecek. Tesise ayrıca modern fitness salonu, bireysel sporlar salonu ve sporcu dinlenme odaları ekleniyor. Ziyaretçiler için rahat kullanım sağlayacak bir kafeterya alanı da projede yer alıyor.

saha ve altyapı çalışmaları:

Mevcut voleybol ve basketbol sahaları yenilenirken, tesisin aydınlatma sistemleri de modernize edilecek. Bu düzenlemelerle, Arpalı’daki spor tesisleri farklı branşlarda daha kapsamlı şekilde hizmet verebilecek bir yapıya kavuşacak.

Çalışmalar tamamlandığında tesislerin hem antrenman hem de yarışma ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye ulaşması ve belde halkının sportif aktivitelere erişiminin artması amaçlanıyor.

ARPALI’DA SPOR TESİSLERİ YENİLENİYOR

ARPALI’DA SPOR TESİSLERİ YENİLENİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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