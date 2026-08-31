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Arsuz'da itfaiyenin hızlı müdahalesi yangını büyümeden durdurdu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde otluk ve çöplükte çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arsuz'da itfaiyenin hızlı müdahalesi yangını büyümeden durdurdu

Arsuz'ta yangına müdahale

Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde otluk ve çöplük alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Müdahale süreci:

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçti; yangın hızla söndürüldü.

Soğutma çalışmaları:

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

ARSUZ’UN MADENLİ MAHALLESİ’NDE OTLUK VE ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ARSUZ’UN MADENLİ MAHALLESİ’NDE OTLUK VE ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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