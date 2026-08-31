Şelale rampasında balata ısınması paniğe yol açtı

olayın gelişimi:

Eskişehir'den Bilecik yönüne seyir halindeki bir tır, Şelale Rampaları mevkiinde tekerlek kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücünün aracı hemen sağa çekmesiyle durdu.

sürücü ve çevre tepkisi:

Olayı gören diğer sürücüler dumanı yangın zannederek 112'yi aradı; sürücünün müdahalesiyle tehlike büyümeden araç kenara alındı.

ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı ve yükselen duman ile kokunun bir yangına değil, ısınan balatalardan kaynaklandığını belirleyerek bölgedeki güvenliği sağladı.

BALATASI ISININA TIR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ