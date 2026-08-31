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Şelale rampasında balata ısınması paniğe yol açtı

Eskişehir'den Bilecik yönüne giden tırın Şelale Rampaları'nda tekerleklerinden duman çıkınca çevrede panik yaşandı; jandarma balata ısınması dedi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şelale rampasında balata ısınması paniğe yol açtı

olayın gelişimi:

Eskişehir'den Bilecik yönüne seyir halindeki bir tır, Şelale Rampaları mevkiinde tekerlek kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücünün aracı hemen sağa çekmesiyle durdu.

sürücü ve çevre tepkisi:

Olayı gören diğer sürücüler dumanı yangın zannederek 112'yi aradı; sürücünün müdahalesiyle tehlike büyümeden araç kenara alındı.

ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı ve yükselen duman ile kokunun bir yangına değil, ısınan balatalardan kaynaklandığını belirleyerek bölgedeki güvenliği sağladı.

BALATASI ISININA TIR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

BALATASI ISININA TIR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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