Şelale rampasında balata ısınması paniğe yol açtı

olayın gelişimi:
Eskişehir'den Bilecik yönüne seyir halindeki bir tır, Şelale Rampaları mevkiinde tekerlek kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücünün aracı hemen sağa çekmesiyle durdu.
sürücü ve çevre tepkisi:
Olayı gören diğer sürücüler dumanı yangın zannederek 112'yi aradı; sürücünün müdahalesiyle tehlike büyümeden araç kenara alındı.
ekiplerin müdahalesi:
Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı ve yükselen duman ile kokunun bir yangına değil, ısınan balatalardan kaynaklandığını belirleyerek bölgedeki güvenliği sağladı.
BALATASI ISININA TIR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
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