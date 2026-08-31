Bozüyük'te ani direksiyon kaybı ağaca çarpmayla sonuçlandı: 2'si çocuk 4 yaralı

Bozüyük'te trafik kazası: otomobil ağaca çarptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Aksutekke mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olayda araçta bulunanlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Alınan bilgilere göre, Bursa-Bozüyük kara yolunda ilerleyen 26 AAB 773 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat O. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan arazideki ağaca çarparak durabildi.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada sürücü Sedat O. ile araçta yolcu olarak bulunan Gökçe O. ve çocuklar A.M.O ile B.Ö.O. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve tüm yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI