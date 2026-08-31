Genç mimarlardan Müftü Deresi'ne doğa temelli çözüm önerileri

PMOGenç kampı Mersin’de hayat buldu

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Peyzaj Mimarları Odası 16. ‘PMOGenç Yaz Kampı’ kapsamında 10 günlük yoğun bir çalışma yürüttü. Etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı ve çalışmalar Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesiyle bütünleştirildi. Gençlerin tasarım sürecine katılması, proje alanının hem saha gerçekleriyle uyumlu hem de toplum odaklı biçimde geliştirilmesini hedefledi.

Kamp çalışmaları ve tasarım odakları:

Kamp boyunca katılımcılar saha gezileriyle Müftü Deresi’ni yerinde gözlemleyip analizler yaptı, ardından ekipler halinde tasarım aşamasına geçti. Çalışmalarda ön plana çıkan hedefler iklim krizine dirençli çözümler, suyun verimli kullanımı ve çocuk odaklı alanların tasarlanması oldu. Gençlerin ortaya koyduğu fikirler arasında çocuk köyleri, ekolojik atölyeler, hobi bahçeleri, yerel üreticilere yönelik satış alanları ve suyun doğal döngüsünü destekleyen uygulamalar yer aldı.

Çok disiplinli ve farklı sınıf düzeylerinden oluşan ekipler, kısa sürede hem mesleki becerilerini geliştirme hem de ortak üretim deneyimi kazanma fırsatı buldu. Tasarımlar, uygulama aşamasına referans olacak şekilde yerel ihtiyaç ve ekosistem hassasiyetini gözetti.

Yerel yönetimin bakışı ve beklentiler:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Birim Şefi ve Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilcisi Şeniz İşcan Ateş, kampın Mersin’i gençlere tanıtma ve kent için yeni değerler üretme amacı taşıdığını vurguladı. Ateş, "Mersin bizim özelimiz, önem verdiğimiz ve en değerlimiz. Gençlerin hem Mersin’e değer katacaklarını hem de geldikleri illerde kentimizi tanıtacaklarını düşündüğümüz için onları bu yıl Mersin’de ağırlamak istedik" dedi.

Ateş, ayrıca uygulama sürecine ilişkin beklentisini şöyle özetledi: "Bizler işin içinde olan profesyoneller olarak göremediğimiz noktaları, gençlerin yeni vizyonları ve fikirleriyle daha güzel yakalayabileceklerini düşündük. Çok kısa sürede çok güzel fikirler ve çalışmalar ortaya çıkardılar." Kent ölçeğindeki projelerin genç üretimiyle zenginleşmesinin, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin niteliğini artırması bekleniyor.

Sonuç olarak PMOGenç kampı, hem öğrencilerin pratik deneyim kazanmasını sağladı hem de Müftü Deresi için doğa temelli, su odaklı ve çocukların kullanımını öne çıkaran önerilerin yer aldığı bir fikir havuzu oluşturdu.

MERSİN’DE TÜRKİYE’NİN FARKLI ÜNİVERSİTELERİNDEN BİR ARAYA GELEN PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERİ, 10 GÜNLÜK KAMP SÜRESİNCE MÜFTÜ DERESİ YAŞAM VADİSİ İÇİN İKLİM KRİZİNE DİRENÇLİ, SUYUN VERİMLİ KULLANIMINI ÖNCELEYEN VE ÇOCUK ODAKLI PROJELER GELİŞTİRDİ.