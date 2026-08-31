görme engelli nisa'nın üniversite yolu: birebir eğitimle hayal gerçek oldu

mersin'den bir başarı hikâyesi:

Görme engelli Adile Nisa Bakır, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde aldığı birebir ders desteğiyle YKS'ye hazırlanarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nü kazandı. Uzun süren lise başarısının ardından üniversite hedefini gerçekleştiren Nisa'nın süreci, kentin sunduğu fırsat eşitliği yaklaşımının somut bir sonucu olarak öne çıktı.

eğitimde fırsat eşitliği ve belediye desteği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda kent genelinde ücretsiz eğitim hizmetleri sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kurs merkezleri, aile bütçesine katkı sağlarken dezavantajlı öğrencilerin de erişimini kolaylaştırıyor. Bu çerçevede Silifke'deki kurs merkezi, görme engelli öğrenciler için erişilebilir bir eğitim ortamı oluşturdu.

birebir eğitim ve bireysel yolculuk:

Liseyi başarılı tamamladıktan sonra açık öğretime geçen Nisa, özel dershanelerden birebir destek alamayınca Silifke kurs merkezine başvurdu. Merkezde, muaf olmadığı derslerin tamamında birebir eğitim aldı; deneme sınavlarını birebir çözerek yıl boyunca sürdürülen bir programın parçası oldu. Sürecin önemli kilometre taşlarından biri, daha önce merkezden faydalanıp üniversiteye yerleşen Nazalin örneğiydi; Nazalin'in Ankara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümüne gitmesi Nisa için ilham kaynağı oldu.

Silifke Kurs Merkezi Sorumlusu Avni Yalçın süreci özetlerken, "2025-2026 eğitim-öğretim yılında 170 YKS öğrencimizle beraber bu süreci tamamladık. Gençlerin başarıya ulaşması yolunda emekler verdik... Vahap Başkanımızın eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda bütün öğrencilere bu hizmeti sunduğumuz gibi Nisa'ya da biz bu eğitimi verdik" ifadelerini kullandı. Yalçın, Mersin genelinde tüm görme engelli öğrencileri kurslara beklediklerini belirtti.

başarıya taşıyan eğitim deneyimi:

Adile Nisa Bakır, arkadaşı Nazalin aracılığıyla merkeze geldiğini ve ‘‘Buraya gelmemle birlikte direkt derslere başladım. Ardından hocalarım benimle özellikle birebir bir şekilde ilgilendiler. İkinci dönem ev ziyaretleri oldu. Söz verdikleri gibi birebir dersler ve daha fazlasını buradan aldım. Diğer öğrenciler gelene kadar bireysel hocalarımla ayrı ayrı dersler gördüm’’ diyerek, kurs merkezinin kendisine sağladığı desteğin altını çizdi. Nisa, yıl boyunca gösterdiği çabanın meyvesini alarak üniversiteye kabul edildiğini anlattı.

Bu örnek, belediye destekli kurs merkezlerinin yalnızca akademik başarıya katkı sağlamadığını; aynı zamanda erişilebilirlik ve bireysel ilgi sayesinde dezavantajlı grupların üniversiteye erişimini kolaylaştırdığını gösteriyor. Silifke merkezinin deneyimi, benzer ihtiyaçları olan öğrenciler için model oluşturmaya devam ediyor.

MERSİN’DE GÖRME ENGELLİ ADİLE NİSA BAKIR, ÜCRETSİZ KURS MERKEZİNDE ALDIĞI BİREBİR EĞİTİM DESTEĞİYLE YKS’YE HAZIRLANARAK BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ’NÜ KAZANDI.