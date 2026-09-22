Arsuz'da kıvılcım yangını: havai fişeğin isabet ettiği ormanlık alanda hasar

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde, havai fişeğin isabet etmesiyle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin görülmesi üzerine bölgeye hem itfaiye hem de orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının geniş bir alana sirayet etmesi önlendi. Müdahale sırasında öncelik, yangının yayılmasını engellemek ve çevredeki yerleşim ile ekosistemin daha fazla zarar görmesini önlemek oldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve durum değerlendirmesi:

İlk belirlemelere göre yangına, vatandaşlar tarafından atılan havai fişekin neden olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yangında ormanlık alanın zarar gördüğü, yetkililerin soğutma ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Havai fişeğin düştüğü ormanlık alandan alevler yükseldi