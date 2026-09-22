Dolar 48,8335 +0,06%
Euro 55,7583 -0,21%
Bist 13.290,49 +0,69%
Altın Gram 6.838,28 -0,48%
EUR/USD 1,1414 -0,34%
Brent Petrol 95,52 +0,12%
--°

Arsuz'da kıvılcım yangını: havai fişeğin isabet ettiği ormanlık alanda hasar

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde havai fişeğin isabet ettiği ormanlık alanda yangın çıktı; itfaiye ve orman ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Arsuz'da kıvılcım yangını: havai fişeğin isabet ettiği ormanlık alanda hasar

Arsuz'da kıvılcım yangını: havai fişeğin isabet ettiği ormanlık alanda hasar

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde, havai fişeğin isabet etmesiyle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin görülmesi üzerine bölgeye hem itfaiye hem de orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının geniş bir alana sirayet etmesi önlendi. Müdahale sırasında öncelik, yangının yayılmasını engellemek ve çevredeki yerleşim ile ekosistemin daha fazla zarar görmesini önlemek oldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve durum değerlendirmesi:

İlk belirlemelere göre yangına, vatandaşlar tarafından atılan havai fişekin neden olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yangında ormanlık alanın zarar gördüğü, yetkililerin soğutma ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Havai fişeğin düştüğü ormanlık alandan alevler yükseldi

Havai fişeğin düştüğü ormanlık alandan alevler yükseldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

WhatsApp'ta Erdoğan ve Gürlek ile birlikte gibi fotoğraf paylaşan şüpheli gözalt...
images

İnegöl girişinde yağışta kayıp sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi
images

Arnavutköy'de okul kantinlerinde kapsamlı hijyen ve etiket denetimi
images

Aksaray'da öğrenciler minibüste üst üste taşınırken görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de dokuz asırlık Melikgazi medresesi gün ışığına çıkıyor

Çıraklıktan ustalığa: 65 yıldır makasıyla yaşayan berber

Evciler'de hayvan kapasite denetimleri: sürdürülebilir üretime öncelik

Bahşiş'te 4 bin 200 metrelik yol çiftçilerin hale ulaşımını kolaylaştırdı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü