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Aşıklar geleneği Kayseri'de buluştu: Türk Dünyası'nın sesleri Erciyes'te

Kayseri'de düzenlenen 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni'nde Türkiye ve Türk Dünyası'ndan ozanlar türkü, şiir ve atışmalarla kültürel bağları güçlendirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aşıklar geleneği Kayseri'de buluştu: Türk Dünyası'nın sesleri Erciyes'te

5. Uluslararası Âşıklar Şöleni Kayseri'de buluştu:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve Türk Dünyası'ndan gelen ozanları Erciyes Kültür Merkezi'nde aynı sahnede buluşturdu. Etkinlik, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti rolü çerçevesinde ortak kültürel miras olan âşıklık geleneğini vurguladı.

etkinliğin önemi:

Program, âşıklık geleneğinin farklı coğrafyalardaki temsilcilerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi güçlendirdi. Katılımcılar, türküler ve şiirlerle salonu doldururken, geleneksel atışma ritüelleri izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik boyunca söylenen eserler ve okunan şiirler salondan yoğun alkış aldı.

salondan notlar:

Programa Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen aşıklar da katılarak türkülerle geceye renk kattı. Atışmaların kimi anları izleyicileri güldürürken kimi anlarda ise salon derin bir coşku yaşadı. Organizasyonun sahne düzeni ve repertuvar seçimi, farklı geleneklerin uyum içinde sunulmasını sağladı.

Program sonrası konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek organizasyonun Kayseri'ye yakıştığını belirtti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise geceyi 'muhteşem bir sanat şöleni' olarak nitelendirip, âşıkların dinlenmesinin özümüze dönmek anlamına geldiğini vurguladı ve ozanlara yönelik iyi dileklerini paylaştı.

Belediye ve valilik yetkililerinin ifadeleri, etkinliğin hem yerel hem de bölgesel düzeyde kültürel bağlılığı güçlendirme hedefi taşıdığını ortaya koydu. Erciyes Kültür Merkezi'ndeki buluşma, Türk Dünyası'nın ortak müzik ve söz geleneğinin canlı bir örneğini sundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI ÂŞIKLAR ŞÖLENİ&#039;NDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI ÂŞIKLAR ŞÖLENİ'NDE TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI'NDAN AŞIKLAR AYNI SAHNEDE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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