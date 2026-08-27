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Aşırı sıcaklar Cezayir'i sarstı: bir günde 154 yangın, 12 ölü

Cezayir'de aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarında bir günde 154 vaka kaydedildi; 12 kişi öldü, 54 yaralandı, pek çok aile tahliye edildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aşırı sıcaklar Cezayir'i sarstı: bir günde 154 yangın, 12 ölü

Cezayir'de sıcak hava dalgasının ardından geniş çaplı orman yangınları çıktı

Cezayir, ülkeyi ve komşu Tunus'u etkileyen şiddetli sıcak hava dalgasının ardından bir günde çıkan alevlerle mücadele ediyor. Sivil savunma ekipleri dün ülke genelinde 154 yangın vakası kaydetti; bu olaylarda 12 kişi hayatını kaybetti ve 54 kişi yaralandı.

Etkilenen illerde can kaybı ve yaralanmalar:

İçişleri Bakanı Said Sayoud, Bejaia'nın Souk El Thenine kentindeki bir hastane ziyareti sırasında yaptığı açıklamada can kayıplarının Jijel (5), Bejaia (4) ve Tizi Ouzou (3) eyaletlerinde gerçekleştiğini bildirdi. Bakan ayrıca yaralananlardan 6'sının durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Müdahale durumu ve tahliyeler:

Sayoud, yangın vakalarının yoğunlaştığını, bunların 36'sının Bejaia eyaletinde meydana geldiğini ve ekiplerin müdahalesi sonucu 18 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yetkililer, yangınlardan etkilenen bölgelerden çok sayıda ailenin tahliye edildiğini bildirdi.

Cezayir’de çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybederken 54 kişi de yaralandı.

Cezayir’de çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybederken 54 kişi de yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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