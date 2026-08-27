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Sivas'ta sıcak dalga taklacı güvercinlerin üreme ve tüy ritmini bozdu

Mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar Sivas'ta taklacı güvercinlerin üreme ve bakım süreçlerini bozdu; yetiştiriciler su takviyesiyle mücadele ediyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:32

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta sıcak dalga taklacı güvercinlerin üreme ve tüy ritmini bozdu

Sivas'ta sıcaklıkların etkisi:

Sivas'ta bu yaz görülen yüksek sıcaklıklar, kentin serin iklimine alışkın olan taklacı güvercinleri olumsuz etkiledi. Normalde yaz ayları güvercinlerde üreme ve yavru büyütme dönemi olarak değerlendirilirken, bu yıl sıcaklık artışı kuşların biyolojik döngüsünde bozulmalara yol açtı. Aşırı sıcakların etkisiyle birçok kuş sağlıklı üreyemezken, beklenmedik şekilde erken tüy değiştirme dönemine girdi.

Yetiştiricinin gözlemleri:

Haluk Karyağdı, yetiştiricilik deneyimini aktarırken sıcakların gün içindeki ani yükselişi ve geceleri yaşanan serinlemelerin kuşları olumsuz etkilediğini vurguladı. Karyağdı, "Sıcakta günde iki defa su veriyorum. Özellikle yıkanmaları için sürekli yıkama kaplarında su bulunduruyorum" diyerek verilen bakım önlemlerini anlattı ve ekledi: "Sıcaklardan çok anormal şekilde etkilendiler. Birden sıcaklar bastırıyor, ardından gece soğuk oluyor. Kuşların hemen hemen yarısı hastalandı."

Yavrulama ve bakımda yaşanan gerileme:

Yetiştiricinin verdiği rakamlar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor: normalde 20-25 civarında olması gereken yavru sayısının bu sezon sadece ikiye düştüğünü belirtti. Karyağdı, anne ve baba kuşların sıcaklık nedeniyle yavrularla ilgilenemediğini, birçok ebeveynin kendi sağlığıyla ilgilenir hale geldiğini söyledi. Bu durum, sağlıklı nesillerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor; çünkü yetiştiricinin ifadesine göre sağlıklı ebeveynlerden sağlıklı yavrular elde ediliyor.

Kümeslerin hırsızlığa karşı demirden yapılmış olmasının da ayrı bir sorun yarattığını aktaran Karyağdı, metalin gündüz ısınmasıyla kuşların daha da zorlandığını belirtti. Bu yüzden sıcak saatlerde güvercinler açık havaya çıkmayı tercih etmiyor, kısa sürede içeri kaçıyorlar.

Uzun vadeli endişeler:

Yetiştirici, kuşların yaz döneminde kendilerini toparlayıp kışa hazırlanması gerektiğini ancak bu dönemde yaşanan stres nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Eğer olumsuz hava koşulları devam ederse, kışa sağlıksız giren sürülerde kayıpların artabileceği endişesi dile getirildi. Ayrıca Sivas güvercinlerinin alışık olduğu uçuş performansında da düşüş gözlemlendi; bu özelliklerin kaybı hem tür davranışlarını hem de yetiştiriciliğin geleneksel ritmini etkiliyor.

Yetiştiriciler, su takviyesi, serinletme ve kuşların yıkanması gibi uygulamalarla mücadele etmeye çalışsa da, mevcut koşulların devamı halinde daha kapsamlı önlemler ve izleme gerekeceği vurgulanıyor.

GÜVERCİN YETİŞTİRİCİSİ HALUK KARYAĞDI

GÜVERCİN YETİŞTİRİCİSİ HALUK KARYAĞDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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