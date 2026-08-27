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Süleymanpaşa'ya çocuk odaklı çağdaş gündüz bakımevi

Süleymanpaşa gündüz bakımevi inşaatı yüzde 50 tamamlandı; bin 567 metrekarelik tesiste atölye, uyku odaları, jimnastik salonu ve yemekhane yer alacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Emre Koç

Süleymanpaşa'ya çocuk odaklı çağdaş gündüz bakımevi

Süleymanpaşa projesinde son durum:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen TEK Çocuk Yuvamız Gündüz Bakımevi projesinin Süleymanpaşa etabında çalışmalar hızla ilerliyor. İnşaatta şu ana kadar yüzde 50 seviyesine ulaşıldı ve proje tamamlandığında ailelere çağdaş bir eğitim ve bakım alanı sunulması hedefleniyor.

Tesisin fiziki özellikleri:

Gündüz bakımevi toplam bin 567 metrekarelik yapı alanına sahip olacak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında iki atölye, dört etkinlik alanı, dört uyku odası, jimnastik salonu, yemekhane ve revir ile rehberlik, müdür ve öğretmen odaları yer alacak. Mekan planlaması çocukların gelişim ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı.

Hedefler ve sosyal etkiler:

Şarköy ve Muratlı'da hizmete açılan gündüz bakımevlerinin ardından Süleymanpaşa'da da projenin tamamlanmasıyla ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği bir seçenek daha sunulmuş olacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 11 İlçeye 11 Gündüz Bakımevi hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Yüceer, gündüz bakımevlerinin özellikle dar gelirli ailelere destek sağlayacağını ve kadınların çalışma ile sosyal hayata daha güçlü katılmalarına katkı sunacağını belirterek şu ifadeyi kullandı:

Çocuklarımız için güvenli yarınları, kadınlarımız için daha güçlü bir yaşamı hep birlikte kuracağız

Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem kent genelinde erken çocukluk eğitimi ve bakım kapasitesinin artması hem de kadınların istihdama erişiminin kolaylaşması amaçlanıyor. Belediye yetkilileri, inşaat takviminin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Süleymanpaşa sakinlerinin yakın zamanda tesisten yararlanabileceğini belirtiyor.

TOPLAM BİN 567 METREKARELİK YAPI ALANINA SAHİP OLACAK GÜNDÜZ BAKIMEVİ, ÇOCUKLARIN GELİŞİM...

TOPLAM BİN 567 METREKARELİK YAPI ALANINA SAHİP OLACAK GÜNDÜZ BAKIMEVİ, ÇOCUKLARIN GELİŞİM İHTİYAÇLARI GÖZETİLEREK TASARLANDI. PROJEDE İKİ ATÖLYE, DÖRT ETKİNLİK ALANI, DÖRT UYKU ODASI, JİMNASTİK SALONU, YEMEKHANE VE REVİRİN YANI SIRA REHBERLİK, MÜDÜR VE ÖĞRETMEN ODALARI BULUNACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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