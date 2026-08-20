Asırlık Şirin Hamamı turizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas'ta asırlık hamam kaderini bekliyor

Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan Rahmi Akça Şirin Hamamı, kesme taştan inşa edilmiş klasik Türk hamamı planını koruyan yapısıyla dikkat çekiyor. Kitabesindeki bilgiye göre 1904 yılında yapıldığı belirtilen hamam, bazı kaynaklarda 19. yüzyılın sonlarına tarihlenmekle birlikte ortak payda, yapının asırlık bir geçmişe sahip olduğudur.

Mimari özellikleri ve tarihçesi:

Hamam, sıcaklık, soğukluk ve ılıklık bölümlerinden oluşuyor. Sıcaklık bölümünde dört eyvan ve dört halvet birimi yer alıyor; bu bölümlerin üzerleri kubbelerle örtülmüş durumda. Yapının taşıyıcı ve cephe elemanları kesme taş işçilikli olup, plan şeması klasik hamam mimarisinin tipik örneklerinden biri olarak tanımlanıyor. Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, hamamların yalnızca yapısal öğeler değil, aynı zamanda toplumun sosyal yaşamının sürdüğü ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği önemli mekânlar olduğuna dikkat çekiyor.

Yangın, tamir çalışmaları ve kullanımdaki değişim:

Hamam, inşa edildikten sonra uzun yıllar aktif olarak kullanıldı; 1960'lı yıllarda çıkan ciddi bir yangın yapıya zarar verdi. Yangın sonrası gerçekleştirilen onarımlarla yapı yeniden kullanıma açıldı ve 1990'lı yıllara kadar hizmet vermeye devam etti. Ancak yangın ile zaman içinde oluşan deformasyonlar yapıda kalıcı hasarlar bıraktı ve yapının kullanım süreci kesintiye uğradı.

Farklı dönemlerde çeşitli restorasyon projelerine konu olan yapı, planlanan müdahaleler yeterince uygulanamadığı için yıllar içinde atıl bir duruma düştü. Budaktaş, yapılacak müdahalelerin sadece duvar, kubbe ve ısıtma sisteminin onarımından ibaret olmaması gerektiğini; asıl başarının restorasyon sonrası binanın nasıl sürdürülebilir biçimde işlevlendirileceğinin planlanmasında yatacağını vurguluyor. Aksi takdirde yüksek maliyetli restorasyonların ardından yapı yeniden kullanılmayan bir bina olarak kalma riski taşıyor.

Son yıllarda Sivas Valiliği tarafından hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında hamamla ilgili yeni bir proje gündeme gelmiş ve bu doğrultuda karar alınmış bulunuyor. Ancak uzmanlar, projenin hem mimari bütünlüğe saygı göstermesi hem de restorasyon sonrası işletme modeli ve işlevlendirme planını içermesi gerektiğini belirtiyor. Aksi halde asırlık yapı, turizme kazandırılmak yerine yeniden kaderine terk edilebilir.

Şirin Hamamı hem mimari hem de sosyal tarih açısından korunmaya değer bir örnek niteliğinde. Yapının restorasyonu ve sonrasındaki işlevlendirme planları netleştirilmeden sürdürülecek müdahalelerin uzun vadede kalıcı sonuçlar vermeyeceği, Sivas yerel kurumları ve uzmanlar tarafından ortak akılla çözülmesi gereken temel sorunlar arasında yer alıyor.

Asırlık tarihi hamam kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor