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Kaval gençlerin sesiyle Sultan Murat Yaylası'nda yeniden hayat buldu

Sultan Murat Yaylası'nda düzenlenen kaval etkinliği, genç icracıların performanslarıyla yüzlerce kişiyi bir araya getirerek horon ve müzik dolu gece yaşattı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:49

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaval gençlerin sesiyle Sultan Murat Yaylası'nda yeniden hayat buldu

Sultan Murat Yaylası'nda kaval sesi:

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'nda, geleneksel 20 Ağustos şenlikleri öncesinde düzenlenen kaval etkinliği bölge müziğinin genç yüzünü ortaya koydu. Etkinlik; Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene ve Of yörelerinden gelen katılımcılarla yüzlerce kişiyi yaylada buluşturdu ve gece boyunca horon ile ezgiler eksik olmadı.

Genç icracılar ve performanslar:

Programda yer alan genç kavalcılar; Avukat İsmail Özsoy, Hasan Cansız, Yunus Emre Saral, Emre Çetinkaya, Mahmut Yiğit, Fuat Delibalta, Tayip Beşinci ve İlyas Okur yöresel ezgileri seslendirdi. Saatler süren performanslar sırasında dinleyiciler horon oynadı, yayla atmosferinde müzik ve ritim ön plana çıktı. Etkinlik, hem dinleyici hem de icracılar açısından bölge müzik geleneğinin canlı bir gösterisine dönüştü.

Kültürel miras ve gelecek planları:

Etkinliğin organizasyonunda yer alan kaval icracısı İsmail Özsoy, kavalın Çaykara başta olmak üzere çevre ilçelerde kadim bir miras olduğunu vurguladı. Özsoy, bu geleneğin yalnızca bir enstrüman değil; "Kaval ağıtlarda, horonlarda, göçlerde ve insanların hayatındaki birçok duygusal anda bu coğrafyanın insanıyla birlikte olmuş kadim bir kültürdür" sözleriyle özetledi.

Özsoy, geçmişte bölgede var olan tulum kültürüne de değinerek, kemençenin kavaldan sonra bölgeye girdiğini aktardı. Tulumun yeniden yaşatılması için genç icracı Emre Çetinkaya'nın tulum çalmaya başladığını belirten Özsoy, gençlerin katkısıyla kültürün sürdürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıca Özsoy, kaval geleneğinin bir dönem usta isimlerden Yusuf Usta'nın vefatının ardından gerilemeye başladığını, şimdi ise gençlerle birlikte bu mirasın yeniden canlandırılacağını ifade etti: "Genç kardeşlerimizle birlikte bu kültürü yeniden canlandırmak istiyoruz. Kavalın sesini Solaklı Vadisi'nde ve bölgemizde gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz".

Yayladaki buluşma, genç kuşağın yöresel müziğe sahip çıktığını gösteren renkli görüntülerle son buldu ve etkinlik, bölge kültürünün aktarımı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

TRABZON’UN ÇAYKARA İLÇESİNE BAĞLI SULTAN MURAT YAYLASI’NDA, GELENEKSEL 20 AĞUSTOS ŞENLİKLERİ...

TRABZON’UN ÇAYKARA İLÇESİNE BAĞLI SULTAN MURAT YAYLASI’NDA, GELENEKSEL 20 AĞUSTOS ŞENLİKLERİ ÖNCESİNDE DÜZENLENEN KAVAL ETKİNLİĞİ, YÜZLERCE KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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