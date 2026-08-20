Kurtdereli salonu güçlendirilip gençlik ve kültür merkezine dönüştürülsün

kurtdereli'nin yeni rolü önerildi:

Balıkesir basketbolunun anılarıyla özdeşleşen Kurtdereli Spor Salonu, takımın maçlarını yeni sezonda Şehit Turgut Solak Spor Salonuna taşımasının ardından bir işlev değişikliği tartışmasının odağına oturdu. TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi yapı bağlamında yıkım yerine güçlendirme ve işlev değişikliği önerisini kamuoyuyla paylaştı; amaç mevcut yapının kentin sosyal hayatına yeniden kazandırılmasıdır.

güçlendirmeyle hangi alanlar kazanır:

Mimarlar Odası, ana taşıyıcı sistemi sağlam olan binaların modern mühendislik yöntemleriyle güçlendirilerek farklı ihtiyaçlara cevap verebileceğini vurguluyor. Öneri kapsamında öne çıkan işlevler şunlar: amatör ve alternatif spor alanları (tırmanma duvarı, masa tenisi, badminton, güreş, boks, jimnastik, e-spor ve engelli spor branşları), kültür ve sanat atölyeleri (sergi, atölye, konser ve gösterimler) ile kütüphane ve çalışma alanları ve çok amaçlı gençlik odaları. Bu dönüşüm, geniş açıklıklı salon hacminin sunduğu esneklikle öğrenci ve gençlere yönelik nitelikli mekanlar sağlayacaktır.

duvarsız kamusal alan ve maliyet avantajı:

Önerinin önemli bir ayağı da yapıyı çevreleyen duvarların kaldırılması; yaya geçişlerinin düzenlenmesi, aydınlatmanın güçlendirilmesi ve yeşil düzenlemelerle desteklenen alanın halka açık, kentle bütünleşen bir buluşma ve etkinlik mekânına dönüştürülmesi hedefleniyor. Mimarlar Odası, güçlendirme yaklaşımının yeni bir bina yapımına kıyasla kamu bütçesine tasarruf sağlayacağını ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir model sunduğunu belirtiyor.

Şube şu temel çağrıyı da paylaştı: "Amacımız, kamu kurumlarımızla el ele vererek kentimizin hafızasını ve kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte yürütülecek teknik bir çalışma ile bu alanı Balıkesir’imize örnek bir sosyal tesis olarak kazandırabiliriz. Şube olarak bu sürece her türlü teknik desteği vermeye hazırız."

Özetle, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi'nin önerisi Kurtdereli Spor Salonu'nu yalnızca geçmişin bir anısı olmaktan çıkarıp, amatör sporlardan kültürel üretime kadar geniş bir yelpazede kente hizmet eden çok amaçlı bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor; uygulama için kurumlararası teknik çalışma ve ortak akıl çağrısı yapılıyor.

MİMARLAR ODASI KURTDERELİ SPOR SALONU'NU GÜÇLENDİREREK YENİDEN KAZANDIRILMASI İSTENDİ BAŞKAN OSMAN ZEKİ ŞAHİN