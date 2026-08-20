Karagöz’ün salıncağıyla kültür akşamı: çocuklar ve aileler bir aradaydı

Karagöz’ün salıncağı çocuklarla buluştu

İnegöl Belediyesi’nin 'İnegöl’de Yaz Etkinlikleri' programı çerçevesinde sahnelenen Karagöz’ün Salıncağı adlı gölge oyunu, TOKİ Semt Sahası’nda izleyicilerle buluştu. Etkinlikte geleneksel Türk tiyatrosunun ikonik karakterleri Karagöz ve Hacivat çocuklara ve ailelere keyifli bir akşam yaşattı.

gösterinin atmosferi:

Açık havada gerçekleştirilen gösteride sahnelediği oyunla öne çıkan Hayali Volkan Derman, Karagöz ve Hacivat’ın renkli dünyasını sahneye taşıdı. Çocuklar gösteriyi ilgiyle izlerken aileler de yaz akşamını kültürel bir etkinlikle değerlendirme fırsatı buldu.

yaz programında sonraki duraklar:

Karagöz’ün Salıncağı üç günlük programın ilk gecesini TOKİ Semt Sahası’nda tamamladı. Gösteri, 20 Ağustos Perşembe saat 20.00'de Yeniceköy'de ve 21 Ağustos Cuma saat 20.00'de Alanyurt Köy İçi Yeni Meydan'da sahnelenecek.

İnegöl Belediyesi, yaz boyunca farklı noktalarda düzenlediği etkinliklerle çocukların ve ailelerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmayı hedefliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN “İNEGÖL’DE YAZ ETKİNLİKLERİ” KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ “KARAGÖZ’ÜN SALINCAĞI” ADLI GÖLGE OYUNUNUN İLK GÖSTERİMİ, TOKİ SEMT SAHASI’NDA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GELENEKSEL TÜRK GÖLGE TİYATROSUNUN SEVİLEN KARAKTERLERİ KARAGÖZ VE HACİVAT, ÇOCUKLAR VE AİLELERE KEYİFLİ BİR AKŞAM YAŞATTI.