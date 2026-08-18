Aspendos'ta binlerce yıllık sahnede 33. opera ve bale şöleni

33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali programı

Bu yıl 33. kez düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12-26 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Binlerce yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu yine dünya repertuarından seçkin yapımlara ev sahipliği yapacak. Festival, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü organizasyonuyla toplam 4 eseri 6 temsilde sahneleyecek; tüm gösteriler saat 21.00'de başlayacak.

festivale açılış: Attila:

Festivalin perdeleri, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 12 Eylül akşamı sahnelenecek olan Giuseppe Verdi'nin üç perdelik operası Attila ile açılacak. Hun hükümdarı Attila ile Odabella arasındaki aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini işleyen eser, Verdi'nin güçlü müziği ve etkileyici koro sahneleriyle öne çıkıyor.

Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu yapımda orkestra, Lorenzo Castriota yönetiminde çalacak ve Aspendos'un tarihî atmosferinde izleyicilere sunulacak.

bale ve dramatik yorumlar: Anna Karenina ve Carmina Burana:

15 Eylül akşamı festival sahnesinde, Lev Tolstoy'un romanından uyarlanan Anna Karenina balesi yer alacak. Eserde aşk, tutku, kıskançlık ve sadakat temaları bale sanatı aracılığıyla çağdaş bir dille yorumlanıyor. Müzik düzenlemelerinde Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Giacomo Puccini ve Sergei Prokofiev'in eserleri kullanılırken, orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas ve koreograf Young Soon Hue'nun neo-klasik yorumu öne çıkacak. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstleniyor.

Festivalin dikkat çeken başka bir yapımı ise 19 ve 21 Eylül tarihlerinde sahnelenecek Carl Orff'un meşhur sahne kantatı Carmina Burana. Orkestra şefi Maximilian Cem Haberstock, koro şefi Mahir Seyrek ve çocuk korosu şefi Sinem Emine Ulusoy yönetimindeki performansın rejisi A. Volkan Ersoy'a ait. Eserde orkestra, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans toplulukları bir araya gelerek zengin bir prodüksiyon sunacak; dekor Ferhat Karakaya, kostümler Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımıysa Mustafa Eski imzası taşıyor.

festival finali: Spartacus ve uluslararası konuklar:

Festival, 25-26 Eylül akşamları Kazakistan'ın köklü kurumu Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Spartacus balesiyle sona erecek. Bestesi Aram Haçaturyan, librettosu Nikolai Volkov, redaksiyonu Yuri Grigorovich olan eserin koreografisini, Kazakistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Zaurbek Raybayev üstleniyor. Spartacus, Roma İmparatorluğu'na karşı verilen özgürlük mücadelesini epik ve görkemli bir dille sahneye taşıyarak festivalin finalini tören havasına büründürecek.

12-26 Eylül arasındaki program, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi dokusu içinde opera ve baleyi buluşturarak izleyicilere hem müzikal hem de görsel açıdan yoğun bir sanat deneyimi vaat ediyor. Festival, ulusal toplulukların yanı sıra Kazakistan'dan gelen temsil ile uluslararası bir etkileşim de sunacak.

Programın ana hatları: 1 opera, 2 bale, 1 sahne kantatı; toplam 6 temsil. Tüm gösteriler Aspendos Antik Tiyatrosu'nda saat 21.00'de başlayacak.

OPERA VE BALE DÜNYASININ ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ, BU YIL 33’ÜNCÜ KEZ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.