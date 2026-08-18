Zeytin gölgesinde kültür: 8. Edremit kitap fuarı kapılarını açtı

Edremit'te açılış töreni:

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından 'Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap' temasıyla düzenlenen 8. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Fuar Alanı'nda yapılan açılış töreniyle kapılarını açtı. Fuara yaklaşık 380 yazar, şair, gazeteci, akademisyen, belediye başkanı ve milletvekili ile 145 yayınevi katılıyor; etkinlikler 23 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.

açılış ve katılımcılar:

Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, şair ve yazar Şükrü Erbaş, fuarın Onur Konuğu Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Ahmet Özer, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Küçükkuyu Belediye Başkanı A. Muttalip Gürel, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri yayınevlerinin stantlarını gezerek yayınevleri ve katılımcılarla görüştü.

açılış konuşmaları ve temalar:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın kentteki kültür ve sanat yaşamına önemli katkı sunduğunu belirterek şehrin zeytin ağacıyla örülen kültürel kimliğine vurgu yaptı. Ertaş, kitabın yalnızca okunacak bir nesne olmadığını söyleyerek, 'Kitap; düşünmektir, sorgulamaktır, anlamaktır, başkasının dünyasına yolculuk etmektir.' ifadelerini kullandı. Ayrıca kitap ile zeytin ağacı arasında bağ kurarak, kitabın insanı geçmişine bağlayıp geleceğe taşıdığını anlattı.

Ertaş, konuşmasında 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümüne de değinip hayatını kaybedenleri andı ve Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin oluşturulduğunu, gerekli eğitimlerin tamamlandığını belirterek afetlere hazırlık ve dayanışmanın önemini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde Altınoluk ve Kadıköy'de yaşanan orman yangınlarında görev alan kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise fuarın kent ve bölge kültür hayatına sunduğu katkıya dikkat çekerek emeği geçenleri kutladı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da fuarın farklı düşüncelerin bir araya geldiği önemli bir kültür buluşması olduğunu belirtti.

programdan öne çıkanlar:

Fuarın ilk gününde düzenlenen paneller ve söyleşiler dikkat çekti. Dr. Ahmet Özer, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş 'Yerelden İktidara' başlıklı panelde yerel yönetimlerin karşılaştığı zorlukları, kent yönetimi uygulamalarını ve yerelden merkeze uzanan siyaset süreçlerini tartıştı.

Fuarun Onur Konuğu Prof. Dr. Celal Şengör, 'İlber Hoca ile Hatıralar' başlıklı söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yıllara dayanan dostluğundan söz ederek Ortaylı'nın bilim dünyasına katkılarını paylaştı. Şengör, Ortaylı'yı 'Türkiye'nin en büyük entelektüeli' olarak nitelendirirken, söyleşi sonrası Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından kendisine plaket takdim edildi ve Şengör okurları için kitaplarını imzaladı.

anma programı ve edebiyat sohbetleri:

Bu yıl Onur Yazarı olarak planlanmasına karşın geçtiğimiz ay kaybettiğimiz şair ve yazar Ahmet Telli anısına özel bir program düzenlendi. Hazırlanan 'Ahmet Telli Belgeseli' gösterildi; Telli'nin kızı Eylül Telli Büyük ve oğlu Hakkı Telli babalarını anlattı. Gazeteci-yazar Serhan Asker de anılarını paylaştı. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Telli ailesine onur plaketi sundu.

Usta şairin dostları Şükrü Erbaş ve Haydar Ergülen ilerleyen programlarda düzenlenen panelde Telli'yi, şiirini ve dostluğunu anlattı; panelde Telli'nin dostluğunun şiire yansıması 'arkadaşlığın şiir hali' olarak değerlendirildi.

Fuar süresince Edremit Belediye Başkanı ve yardımcıları, Körfez Yazarları ile bir araya gelerek yazarların stantlarını ziyaret etti; yazarlara teşekkür edip yeni çalışmalar dilediler. Körfezin ressamlarından Doğan Demir ise fuarı ziyaret ederek Başkan Ertaş'a Sabahattin Ali'nin kara kalem çizimini armağan etti. Fuara yansıyan edebiyat atmosferinde Sabahattin Ali'nin mirası da vurgulandı.

Günün kapanışını Karadeniz müziğinin sesi Erdal Bayrakoğlunin dinletisiyle yapıldı; sahne performansının ardından Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer tarafından Bayrakoğlu'na plaket takdim edildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın ilk gününü kitap, şiir, düşünce, bilim ve sanatla geçen bir gün olarak nitelendirip tüm kitapseverleri etkinliklere davet etti. Ertaş, fuarın düzenlenmesine katkı sunan Onur Konuğu Prof. Dr. Celal Şengör, Telli ailesi, belediye başkanları, yazarlar, şairler, akademisyenler, gazeteciler, yayınevleri ve tüm konuklara teşekkür etti.

Fuar, Altınkum Fuar Alanı'nda 23 Ağustos Pazar gününe kadar sürüyor; ziyaretçiler söyleşi, panel, imza ve dinletilerle dolu programdan yararlanabiliyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN "ÖLMEZ AĞACIN GÖLGESİNDE KİTAP" TEMASIYLA DÜZENLENEN 8. EDREMİT KİTAP FUARI BAŞLADI. YAKLAŞIK 380 YAZAR, ŞAİR, GAZETECİ, AKADEMİSYEN, BELEDİYE BAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ İLE 145 YAYINEVİNİN YER ALDIĞI FUAR, 23 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜNE KADAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.