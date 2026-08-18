Çalı köy filmleri festivali 10. yılında sinema, konser ve kampı bir araya getiriyor

festivalin 10. yılı ve ortaklık:

Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğinde düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali, 10. yılında yine beyaz perdeyi köy atmosferiyle buluşturuyor. Etkinlikler, 20 Ağustos Perşembe günü Pancar Deposu'nda gerçekleştirilecek Sinema Sempozyumu ile başlayacak; asıl program ise 21-22-23 Ağustos tarihlerinde Çalı Futbol Sahası'nda devam edecek.

festivalin kökeni ve tarihsel bağ:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, festivalin Çalı ile olan tarihsel bağını vurguladı. Başkan Özdemir, 1935'te çekilen 'Aysel Bataklı Damın Kızı' filminin köyde çekilmiş olmasının festivalin temel çıkış noktası olduğunu belirtti. Söz konusu yapımın senaryosuna katkıda bulunan Nâzım Hikmet, yönetmen Muhsin Ertuğrul, besteci Cemal Reşit Rey ve başrolüyle parlayan Cahide Sonku gibi isimlerle dönemin sinema tarihine geçtiğini hatırlatan Özdemir, filmin figüranlarının köy sakinleri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Özdemir, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki üretim koşullarına rağmen ortaya çıkan bu mirasın önemine işaret ederek, organizasyonun her yıl tekrarlanmasının amaçlarından birinin bu farkındalığı canlı tutmak olduğunu söyledi ve gençleri çadır kurup festivalde kalmaya, Bursa halkını da destek olmaya davet etti.

program ve öne çıkan etkinlikler:

Nilüfer Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık tarafından paylaşılan programa göre sempozyum, 'Yerelden Ulusala Film Çalışmaları' temasıyla 20 Ağustos Perşembe günü saat 09.30'da başlayacak ve 53 bildiri sunulacak.

Festival alanındaki gösterimler 21 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de Moğollar konseriyle açılacak. Ardından saat 21.00'de uzun metraj 'İdea' gösterimi yapılacak; yönetmen Tayfun Pirselimoğlu ve sinema eleştirmeni Mehmet Açar moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek. Işık, festival filmlerinin genel temasının kırsal ve kasaba mekânlarında geçen yapımlar olduğunu belirtti.

atölyeler, kısa film yarışması ve kapanış:

Hafta sonu programı, sabah yogaları, Mysia yolları yürüyüşü, foto-kolaj, ses ve tiyatro atölyeleri gibi etkinliklerle Çalı'da sanat odaklı bir rüzgâr estirecek. Ayrıca 2019'da gösterimleri başlayan ve 2022'de yarışmaya dönüşen Kısa Film Yarışması bu yıl yoğun ilgi gördü: 127 başvuru arasından seçilen 15 finalist, en iyi belgesel, en iyi kurmaca ve iki jüri özel ödülü için yarışacak.

Festival, 23 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek kapanış gösterimiyle son bulacak. Kapanışta, yönetmenler Yeşim Ustaoğlu ile Jasmin Selen Heinz'ın katılımıyla 'Kuru Taşın Başı' filminin gösterimi ve söyleşisi yer alacak.

ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin ise festivalin 1935'ten gelen yerel mirası yaşatma çabası olduğunu vurguladı ve organizasyonun gönüllülükle başlayıp bugün on binlere ulaşan bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi. Sakin, o dönemde köylülerin evlerini film platosuna açmasının ve film figüranlarının yerel halktan olmasının mirasın bugün hâlâ canlı kalmasını sağladığını belirtti.

Organizatörler, katılımcılara festivali doğayla iç içe bir deneyim olarak yaşamaları için kamp imkanları ve etkinliklere katılım çağrısı yapıyor; program ayrıntıları ve seyirci düzenlemeleri için Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER duyuruları takip edilebilecek.

SEMPOZYUMLA AÇILIŞI YAPILACAK FESTİVAL; FİLM GÖSTERİMLERİ, SÖYLEŞİLER, KONSERLER GİBİ FARKLI ETKİNLİKLERLE DOLU DOLU GEÇECEK.