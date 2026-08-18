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Kadrajdan enerjiye çağrı: Yaşamın Enerjisi yarışması fotoğrafçıları bekliyor

YEDAŞ ile TFSF iş birliğiyle düzenlenen Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı; amatör ve profesyonel fotoğrafçılar 12 Kasım 2026'ya kadar başvurup 295 bin TL ödül için yarışacak.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kadrajdan enerjiye çağrı: Yaşamın Enerjisi yarışması fotoğrafçıları bekliyor

yarışmanın amacı ve kapsamı:

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı. Yarışma, elektriğin şehir yaşantısından üretime, günlük yaşamdan doğaya kadar uzanan etkisini fotoğrafın diliyle görünür kılmayı amaçlıyor. Katılım, 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık.

temaların odağı ve katılımcıya çağrı:

Yarışma, katılımcılardan elektriğin hayatla kurduğu bağı kendi özgün bakış açılarıyla anlatmalarını bekliyor. Değerlendirilebilecek konular arasında şehir aydınlatmaları, enerji altyapısının estetiği, saha çalışanlarının emekleri, doğa ve enerji ilişkisi, gece ışıkları ve üretim alanları gibi başlıklar yer alıyor. Organizasyon, elektriği yalnızca teknik bir hizmet olarak değil; kentleri canlı tutan, üretimi mümkün kılan ve insanları birbirine bağlayan bir değer olarak ele alan kareleri arıyor.

geçen yılın sonuçları ve ilgi:

İlk yılında geniş ilgi gören yarışmaya 2 bin 874 fotoğraf gönderildi. Alanında uzman seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 41 eser ödüle layık görüldü ve 35 eser sergilenmeye değer bulundu. Yarışmada toplam 295 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Geçen yılın birincisi, Mardin'de çektiği Gün Batarken adlı çalışmasıyla Orhan Tanhan oldu. İkincilik Serap Ünal'ın Işığın İçindeki Neşe adlı Adana çekimi, üçüncülük ise Veysel Kaya'nın Bursa'daki Ziyaret adlı fotoğrafı ile belirlendi. Mansiyon ödülüne ise Saim Çakar'ın Muş'ta çektiği Yaşamın Enerji Yolculuğu adlı eser değer gördü. Bu başarılar yarışmanın yeniden düzenlenmesinde etkili oldu.

ödüller, jüri ve başvuru bilgileri:

Dereceye giren eserler TFSF madalyalarıyla birlikte para ödülleriyle ödüllendirilecek: birincilik için TFSF Altın Madalya + 40 bin TL, ikincilik için TFSF Gümüş Madalya + 30 bin TL, üçüncülük için TFSF Bronz Madalya + 20 bin TL. Ayrıca 3 mansiyon için her biri 10 bin TL ve en fazla 35 sergilenmeye değer eser için her biri 5 bin TL verilecek.

Seçici kurulda fotoğraf ve görsel anlatım alanında tanınmış isimler yer alıyor: Coşkun Aral, Merih Akoğul, Kamil Fırat, Erhan Sevenler ve İsa Terli.

Başvurular, TFSF’nin çevrim içi yarışma sistemi üzerinden alınacak. Yarışmanın teknik şartnamesi, katılım koşulları ve diğer ayrıntılar TFSF’nin internet sitesinde yer alıyor. Ödül ve sergileme hakkı kazanan eserler düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

YEDAŞ, tüm fotoğraf tutkunlarını elektriğin hayatla kurduğu bağı kendi objektiflerinden aktarmaya davet ediyor. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2026 olarak ilan edildi.

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (YEDAŞ) TARAFINDAN, TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU (TFSF) İŞ...

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (YEDAŞ) TARAFINDAN, TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU (TFSF) İŞ BİRLİĞİYLE İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN "YAŞAMIN ENERJİSİ" ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI. YARIŞMA; ELEKTRİĞİN HAYATTAKİ YERİNİ, ENERJİNİN İNSAN, ŞEHİR VE DOĞAYLA KURDUĞU BAĞI FOTOĞRAF SANATININ ÖZGÜN DİLİYLE ANLATMAYI HEDEFLİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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