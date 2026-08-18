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Çocukların şehirlerini tasarladığı atölyeler başlıyor: ForumOne ve Arkki iş birliği

ForumOne ile Finlandiya merkezli Arkki, Forum İstanbul, Ankara, Gordion, Aydın, Denizli, Erzurum, Kapadokya ve Manisa'da çocuklara ücretsiz mimarlık ve tasarım atölyeleri sunuyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çocukların şehirlerini tasarladığı atölyeler başlıyor: ForumOne ve Arkki iş birliği

ForumOne ve Arkki ortaklığıyla yaratıcılık odaklı ücretsiz atölyeler

ForumOne, Finlandiya merkezli eğitim kurumu Arkki ile işbirliği yaparak Forum İstanbul, Forum Ankara, Forum Gordion, Forum Aydın, Forum Denizli, Forum Erzurum, Forum Kapadokya ve Forum Manisa'da çocuklara yönelik ücretsiz mimarlık ve tasarım atölyeleri düzenliyor. Etkinlikler, çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi, kendi fikirlerini deneyimleyerek üretmelerini desteklemeyi ve tasarım odaklı düşünme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Arkki'nin yaklaşımı ve eğitim hedefleri:

Arkki, yaklaşık 30 yıllık deneyimiyle 4-19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik mimarlık ve tasarım eğitimleri sunuyor. Eğitimlerde mimarlık ve tasarım, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bir araya getiren disiplinlerarası bir çerçevede ele alınıyor. Öğrenci merkezli ve deneyerek öğrenme temelli yaklaşımla; tasarım odaklı düşünme, problem çözme, iş birliği, iletişim, eleştirel düşünme ve mekânsal düşünme becerilerinin gelişimi destekleniyor.

Atölyelerin içeriği ve yöntemleri:

Atölyelerde üç boyutlu üretim çalışmaları ön plana çıkıyor. Çocuklar, hazır bir ürünü kopyalamaktan ziyade kendi fikirlerini düşünme, deneme, değiştirme ve somutlama süreçleriyle buluşturacak. Program; hayal gücünü kullanma, merak etme, karşılaşılan problemlere farklı çözümler üretme ve sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşma olanakları sunuyor. İlk etkinliklerden biri 14-16 Ağustos tarihleri arasında Forum Erzurum'da gerçekleştirildi.

Yaş gruplarına göre atölye örnekleri:

6-8 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanan "Geleceğimin Şehri" atölyesinde katılımcılar, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm kavramlarını deneysel uygulamalarla keşfederek kendi geleceğin şehirleri üzerine üç boyutlu maketler üretecek. Çocuklar; çevre sorunları, malzemelerin ekolojik ayak izi ve ev atıkları gibi konuları düşünerek konut, park, ofis ve hastane gibi şehir fonksiyonlarını tasarlayacak ve ortak bir gelecek kurgusu yaratacaklar.

9-13 yaş grubuna yönelik "Şehrimin Öyküsü" atölyesinde ise çocuklar yaşadıkları şehri bir hikâye sahnesine dönüştürecek. Katılımcılar, kelime ve görselleri birleştirerek çizgi roman formatında hikâyeler kurgulayacak, seçtikleri bir sahneyi üç boyutlu kent maketine dönüştürecek. Bu süreçte mimariyi anlatım aracı olarak kullanmayı deneyimleyecek çocuklar; mekânsal düşünme, görsel anlatım, kompozisyon ve sunum becerilerini geliştirecekler.

ForumOne ile Arkki işbirliği, çocuklara kısa süreli eğlenceli etkinliklerin ötesinde yaratıcılığı, iş birliğini ve tasarım odaklı düşünmeyi teşvik eden deneyimler sunmayı amaçlıyor. Etkinlikler, katılımcılara hem bireysel hem de ortak üretim süreçlerinde fikirlerini somutlaştırma ve paylaşma olanağı veriyor.

FORUMONE, ÇOCUKLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ KEŞFETMELERİNE VE KENDİ FİKİRLERİNİ HAYATA GEÇİRMELERİNE...

FORUMONE, ÇOCUKLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ KEŞFETMELERİNE VE KENDİ FİKİRLERİNİ HAYATA GEÇİRMELERİNE FIRSAT SUNAN ARKKİ İŞBİRLİĞİYLE FORUM İSTANBUL, FORUM ANKARA, FORUM GORDİON, FORUM AYDIN, FORUM DENİZLİ, FORUM ERZURUM, FORUM KAPADOKYA VE FORUM MANİSA'DA ÜCRETSİZ MİMARLIK VE TASARIM ATÖLYELERİ DÜZENLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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