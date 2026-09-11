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Ata tohumuyle verim artışı: Hatay’da karpuzda rekolte iki kattan fazla yükseldi

Hatay Kırıkhan Topboğazı'nda ata tohumu ile yetişen karpuzlarda rekolte arttı; çiftçi Mennan Damlı geçen yıl dönüm başına 2 tonken bu yıl 5 ton bekliyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Ata tohumuyle verim artışı: Hatay’da karpuzda rekolte iki kattan fazla yükseldi

hasat yoğunluğu ve beklentiler:

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi’nde yürütülen karpuz hasadı aralıklarla devam ediyor. Uzun yıllardır aynı arazide üretim yapan çiftçi Mennan Damlı ve ailesi, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlada çalışarak olgunlaşan meyveleri topluyor. Geçen yıl dönüm başına ortalama 2 ton ürün alan Damlı, bu yıl yaklaşık 5 ton rekolte beklediklerini söyledi.

ata tohumu geleneğinin rolü:

Damlı, üretimde kullanılan tohumların ailedene miras kaldığını vurguluyor. ‘‘Biz ata tohumu ekiyoruz; bu tohumlar babamın babasından bize, bizden çocuklarımıza geçti’’ diyerek hem geleneksel yöntemin hem de deneyimin verime katkısını anlatıyor. Çiftçi, mahsulün doğal ve organik yöntemlerle yetiştirildiğini belirtti.

Tarla işçiliğini çocuklarıyla birlikte sürdüren Damlı, yıl boyunca yapılan emeğin verimi doğrudan etkilediğini; hasat döneminde ailenin bir arada çalışmasının hem üretime hem de kaliteye olumlu yansıdığını belirtti. Üreticinin beklentisi bu yılki verim artışının umut edilenin üzerinde tamamlanması yönünde.

pazar fiyatı ve ekonomik açı:

Hatay halinde karpuzun kilogramı alıcı bulduğu fiyat olarak 10 TL civarında işlem görüyor. Dönüm başına yükselen rekolte, bölge üreticileri için gelir artışı anlamına gelebilir; ancak fiyat dalgalanmaları ve pazarlama koşulları hasat döneminde belirleyici olacak. Damlı ve ailesi, sürdürülebilir üretimle hem kaliteyi korumayı hem de pazar talebine cevap vermeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, Kırıkhan’da ata tohumu geleneği ve aile emeği, bu yıl karpuz veriminde belirgin bir artış sağladı; üreticilerin beklentisi, hasadın planlandığı gibi gerçekleşip ekonomik karşılığını bulması yönünde.

HATAY&#039;DA AMİK OVASINDA KARPUZ HASADI DEVAM EDİYOR. KIRIKHAN İLÇESİNDEKİ ÇİFTÇİ MENNAN DAMLI, GEÇEN...

HATAY'DA AMİK OVASINDA KARPUZ HASADI DEVAM EDİYOR. KIRIKHAN İLÇESİNDEKİ ÇİFTÇİ MENNAN DAMLI, GEÇEN YIL DÖNÜM BAŞINA YAKLAŞIK 2 TON ÜRÜN ALDIĞI TARLASINDAN BU YIL 5 TON REKOLTE BEKLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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