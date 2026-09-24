Etimesgut'ta Yukarıyurtçu mahallesinde 4. kattaki dairede yangın tahliye ile sonuçlandı

olayın kısa özeti:

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartman dairesinde saat 01.00 civarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

yangının çıkışı ve tahliye:

İddialara göre yangın, sitenin dördüncü katında yer alan dairedeki buzdolabı prizindeki elektrik kaçağı nedeniyle başladı. Alevlerin hızlı biçimde yayılması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri dumandan etkilenmemeleri amacıyla binadan tahliye edildi.

müdahale ve hasar değerlendirmesi:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, haberlerde yangının sadece maddi hasarla atlatıldığı belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Etimesgut’ta apartman dairesinde yangın çıktı: Vatandaşlar apartmandan tahliye edildi