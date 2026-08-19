Atakum Çobanlı İskelesi'nde kadınların el emeği günleri başladı

kadın emeği festivali Atakum Çobanlı İskelesi'nde başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Emeği Festivali, kadınların üretime katılımını güçlendirmek ve el emeğini görünür kılmak amacıyla kapılarını açtı. Etkinlikte sergilenen ürünler, hem aile ekonomisine katkı sağlamayı hem de yerel girişimciliği desteklemeyi amaçlıyor.

katılımcı yapısı ve takvim:

Festivalde iki grup halinde toplam yaklaşık 500 kadın üretici yer alıyor. Birinci grup 19-24 Ağustos tarihleri arasında, ikinci grup ise 25-30 Ağustos tarihleri arasında stantlarını ziyaretçilere sunacak. Etkinlikler her gün 15.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.

ürün çeşitliliği ve hedefleri:

Stantlarda hediyelik eşyadan süs ürünlerine, tekstil ve çeşitli el işi ürünlerinden üretici kadınların hazırladığı gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Festival, kadınların kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri sergileyerek ekonomik kazanç elde etmelerine ve yerel üretimin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeğini destekleyen çalışmaları kapsamındaki adımlarından biri olarak öne çıkıyor ve Atakum Çobanlı İskelesinde 30 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini beklemeye devam edecek.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARIN ÜRETİME KATILIMINI DESTEKLEMEK VE KADIN EMEĞİNİ DAHA GÖRÜNÜR HALE GETİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN KADIN EMEĞİ FESTİVALİ BAŞLADI.