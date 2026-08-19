Fındığın hasadına renk katan festival Atakum'da üçüncü kez buluşuyor

etkinlik hakkında:

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Fındık Festivali, bu yıl 22 Ağustos Cumartesi ve 23 Ağustos Pazar tarihlerinde Özören Mahalle Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Serhat Türkel tarafından iki yıl önce başlatılan festival, tarımsal üretimi destekleme hedefiyle Samsun'da ilk fındık festivali olarak hayata geçirildi ve bu yıl üçüncü kez vatandaşlarla buluşacak.

program ve etkinlikler:

"Birlikte üretiyoruz, birlikte yönetiyoruz" sloganıyla düzenlenecek organizasyonda yerel sanatçı konserleri, yöresel dans gösterileri, kemençe performansları, davul zurna eşliğinde otçu yürüyüşü, aşıklar atışması, kadın el emeği pazarı ve çocuk atölyeleri gibi etkinlikler yer alıyor. Festival, fındığın hem ekonomik hem de kültürel önemine vurgu yapan bir içerikle geniş kitlelere hitap edecek ve her yaşa yönelik programlar sunacak.

ulaşım ve başvuru bilgileri:

Festival alanına iki gün boyunca OMÜ Rektörlük (Batı Garajı) Tramvay Durağı'ndan ring seferleri yapılacak. Atakum Belediyesi etkinlik alanında stant açmak isteyen vatandaşlar için bilgi ve başvuru desteği sağlıyor; başvurular ve ayrıntılar belediyeden öğrenilebilir. Etkinlik saatleri 22 Ağustos Cumartesi 16.00-21.00 ve 23 Ağustos Pazar 13.00-19.00 olarak planlandı.

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Serhat Türkel, "Karadeniz’in muhteşem coğrafyasının hediyesi, bölge ekonomisinin temeli fındık, bizler için ekonomik değeri olan tarımsal üründen öte, kültürel yaşamımızın önemli bir parçasıdır. Adını fındıktan alan festivalimizi bu düşüncelerle hayata geçirdik. Tarımsal üretimin önemini, emeğin değerini yüreğimizde hissederek fındığın hasat zamanını festival programıyla kutlayacağız. Geleneksel hale getirmek için yola çıkmıştık ve büyük gururla bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu coşkuyu yaşamak için tüm halkımızı, Atakum Belediyesi Geleneksel Fındık Festivaline bekliyoruz" dedi.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİNİN GELENEKSEL DÜZENLEDİĞİ FINDIK FESTİVALİ, BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR. YÖRESEL DANSLARDAN KONSERLERE AŞIKLAR ATIŞMASINDAN OTÇU YÜRÜYÜŞÜNE BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLERİN YER ALACAĞI PROGRAM, 22-23 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA ÖZÖREN MAHALLE MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.