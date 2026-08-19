Selimiye'de deniz, tat ve etkinlik şöleni: 2. Marmaris deniz ürünleri festivali başlıyor

2. Marmaris deniz ürünleri festivali Selimiye merkezli düzenleniyor

Marmaris, Ege’nin zengin gastronomi mirasını ve denizin sunduğu çeşitliliği buluşturan 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali ile 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde tekrar ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikler festivalin merkezi olan Selimiye ile çevresinde üç gün boyunca devam edecek; gastronomiden spora, sanattan müziğe uzanan kapsamlı bir program hazırlandı.

açılış ve ilk gün programı:

Festivalin açılışı 2 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Açılışta kortej, konserler, Eski Marmaris fotoğrafları sergisi ve dans gösterileri gibi etkinlikler sahne alacak. Gün boyunca ziyaretçiler, denizden sofraya uzanan lezzetleri tatma olanağı bulurken sahnede gerçekleşecek kültürel etkinlikler bölgenin tarihsel dokusunu da ön plana çıkaracak.

Festival süresince kurulacak yeme-içme ve hediyelik eşya stantları, yerel üreticiler ile küçük işletmeleri doğrudan tüketicilerle buluşturacak. Sahne şovları, tadım etkinlikleri ve workshoplar sayesinde Ege ve Akdeniz mutfağının özgün lezzetleri ziyaretçilere taşınacak; şeflerin canlı gösterileri yoğun ilgi çekmesi bekleniyor.

ikinci gün, defile ve Taşlıca etkinlikleri:

3 Ekim Cumartesi günü program gün boyu sürecek ve akşam saatlerinde Selimiye’de özel bir etkinlik düzenlenecek. Saat 18.00'de Simay Öztürk’ün denizden ilham alan tasarımlarının sergileneceği sokak defilesi gerçekleştirilecek. Aynı gün Taşlıca’da ise yerel ürünlerin öne çıktığı bir etkinlik düzenlenerek Taşlıca Yöresel Ürünler Pazarı gün boyunca açık kalacak; üreticiler doğrudan tüketiciyle buluşma fırsatı yakalayacak.

Festival alanında gerçekleşecek workshoplar, gastronomi buluşmaları ve tadım programları; mutfak profesyonelleri ile meraklıları bir araya getirerek bilgi paylaşımını teşvik edecek.

son gün: doğa ve denizle iç içe etkinlikler:

Festivalin kapanış günü olan 4 Ekim Pazar, doğa ve deniz etkinliklerine ayrıldı. Sığliman’da düzenlenecek yoga seansı ile güne başlanacak; ardından SUP etkinlikleriyle denizin üzerinde deneyimler sunulacak. Denizin üzerinde vakit geçirmek isteyenler için organizasyon tarafında "Boardını al, gel!" çağrısı yapıldı.

Üç gün boyunca gastronomi sahnesinde yer alacak şeflerin gösterileri, mutfak sahne şovları, tadımlar ve paneller ziyaretçilere hem lezzet hem de kültürel bir deneyim sunacak. Yerel tatlar, ürün stantları ve hediyelikler festivalin kalıcı unsurları arasında yer alacak.

Bu güzel heyecanı hep birlikte yaşayalım

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü festivalin yerel değerleri öne çıkarması açısından önemine dikkat çekti ve herkesi katılmaya davet etti. Başkan Ünlü, "Üç gün boyunca hep birlikte güzel bir festival atmosferi yaşayacağız. Marmaris’in eşsiz doğası ve Selimiye’nin güzelliği eşliğinde denizin lezzetini, Ege’nin kültürünü ve festival coşkusunu paylaşmak isteyen herkesi 2. Deniz Ürünleri Festivali’ne davet ediyorum. Gelin, bu güzel heyecanı hep birlikte yaşayalım" dedi.

MARMARİS’İN EŞSİZ DOĞASI, DENİZİN BEREKETİ VE EGE’NİN ZENGİN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ, 2. MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ İLE BİR KEZ DAHA BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR.