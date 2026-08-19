Samsun'da yaz akşamları beyaz perdeyle buluşuyor

samsun'da açık hava sinema geceleri başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, yaz akşamlarına sinema atmosferi taşıyor. Perde ilk olarak Terme, Salıpazarı, Canik, Ayvacık ve Ladik'te aralandı. İlçe meydanlarına kurulan dev ekranlarda gösterilen Mucize filmi, açılış yapılan beş ilçede yoğun ilgi gördü.

etkinlik takvimi ve gösterim saatleri:

Beyaz perdenin ilçe meydanlarına taşındığı program toplamda 17 ilçede gerçekleştirilecek. Her akşam gösterimler saat 20.00'de başlayacak. Takvime göre beyaz perdenin ışığı 19 Ağustos akşamı saat 20.00'de 19 Mayıs ilçesinde parlayacak; ardından sırasıyla Yakakent, Asarcık, Çarşamba, Kavak, Havza, Vezirköprü, Bafra, Atakum, Tekkeköy ve Alaçam ilçelerinde gösterimler yapılacak. Program, perdeyi 2 Eylül'de İlkadım'da kapatacak.

izleyici deneyimi ve ikramlar:

İlçe meydanlarını dolduran vatandaşlar, açık havada sinema deneyimi yaşadı. Etkinliklerde sunulan mısır, dondurma ve gazoz ikramları, nostalji dolu bir yaz akşamı atmosferi oluşturdu. SBB'nin Açık Hava Sinema Geceleri, ilerleyen günlerde kentin diğer ilçelerinde de devam edecek.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIK HAVA SİNEMA GECELERİ BAŞLADI. PERDE İLK OLARAK TERME, SALIPAZARI, CANİK, AYVACIK VE LADİK’TE ARALANDI. İLÇE MEYDANLARINDA KURULAN DEV EKRANLARDA "MUCİZE" FİLMİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU.