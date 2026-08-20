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Atakum’da yolların yenilenmesine yönelik saha seferberliği sürüyor

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde Fen İşleri ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde yolları, kaldırımları ve erişilebilirliği yeniliyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Atakum’da yolların yenilenmesine yönelik saha seferberliği sürüyor

Atakum'da ulaşım ağı güçlendiriliyor

Samsun’un Atakum ilçesinde belediye ekipleri, kent içi ve kırsal mahallelerde kapsamlı yol yenileme çalışmaları yürütüyor. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde başlatılan programda, aşınmış ve kullanım ömrünü doldurmuş yollar baştan aşağıya yenileniyor.

Çalışmaların kapsamı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esenevler, Küçükkolpınar, Çatalçam, Büyükoyumca ve Güzelyalı başta olmak üzere birçok mahallede sathi kaplama, asfalt yama ve kilitli taş parke uygulamaları gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerde ağırlıklı olarak sathi kaplama ve asfalt yama yapılırken, kent merkezinde yaya geçitleri ve kaldırımlar kilitli taş parke ile düzenleniyor.

Projede ayrıca özel bireylere yönelik rampa ve yürüyüş yolları gibi erişilebilirlik unsurları da yer alıyor; bu alanlar vatandaşların rahat kullanımı için düzenli aralıklarla kontrol ediliyor. Yapılan tüm işler, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda programlanıyor.

saha denetimleri ve hedefler

Başkan Serhat Türkel, teknik ekibiyle sık sık saha ziyaretleri yaparak yürütülen çalışmaları yerinde takip ediyor. Türkel, yürütülen süreçle ilgili olarak Atakum’daki yol sorununu çözene kadar saha çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.

Türkel’in açıklamasında, "Atakum’da en güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için 7/24 esasıyla hareket ediyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için, tüm ekiplerimizle özveriyle, canla başla çalışıyoruz" ifadeleri öne çıktı. Başkan, alt ve üst yapı çalışmalarında önemli aşama kaydettiklerini ve en kısa sürede daha modern bir Atakum sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Belediye çalışmaları, kent yaşamının konforunu artırmayı ve ulaşımda sürekliliği sağlamayı amaçlıyor. Yerel ekipler, öncelikleri mahalle talepleri olan program doğrultusunda sürdürerek, Atakum’un dört bir yanında yol ve altyapı yatırımlarını tamamlamayı hedefliyor.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL, TEKNİK EKİBİYLE YAPTIĞI SAHA ZİYARETLERİYLE ÇALIŞMALARI...

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL, TEKNİK EKİBİYLE YAPTIĞI SAHA ZİYARETLERİYLE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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