Çameli'ye yeni soluk: Taş Konaklar-2 ve Millet Bahçesi gelecek sezona yetişecek

Çameli'de taş konaklar-2 ve millet bahçesi için saha çalışmaları başladı

Denizli'nin doğa turizminde öne çıkan ilçesi Çameli'de, Taş Konaklar'ın arkasındaki ormanlık alanda yeni bir düzenleme başlatıldı. Çameli Belediyesi tarafından ihalesi tamamlanan proje, bölgenin ekoturizm kapasitesini artırmayı ve vatandaşlara doğayla iç içe sosyal alanlar sunmayı hedefliyor.

projenin kapsamı:

Taş Konaklar-2 ve Millet Bahçesi çalışması; konaklama kapasitesinin güçlendirilmesi, günübirlik kullanım için düzenlenmiş dinlenme alanları ile doğa yürüyüş yollarının oluşturulmasını kapsıyor. Alanda planlanan konaklama birimleri 25 oda imarlı olarak tasarlanırken, ziyaretçilere lavanta alanları ve geniş yürüyüş olanakları sunulacak.

Proje, doğal dokuyu koruyacak mimari yaklaşımlar üzerine kurgulanıyor. Peyzaj düzenlemeleri doğal malzemelerle yapılacak ve ziyaretçilerin kullanımına uygun dinlenme noktaları ile sosyal donatılar yer alacak.

zamanlama ve uygulama:

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, projenin ihalesinin 20 Temmuz tarihinde tamamlandığını açıkladı ve çalışmalara hemen başlandığını belirtti. İhale sonrası saha düzenlemeleri ile birlikte projenin gelecek sezona yetiştirilmesi hedefleniyor.

Uygulama sürecinde alanın geçici olarak değerlendirilmesi planlanıyor; bu çerçevede millet bahçesi alanı önce lavanta bahçeleri olarak dizayn edilecek. Ayrıca mevcut ulaşım aksı üzerine planlanan 10 metrelik dekoratif taşlı yol, herkesin kullanabileceği bir yürüyüş rotası olarak düzenlenecek. Proje içinde yer alan orman içi yürüyüş rotası ise 3 kilometreyi aşıyor ve tamamen doğal zeminle korunacak şekilde hazırlanacak.

Başkan Arslan, projenin hem yerel halkın kullanımına hem de bölge turizmine katkı sağlayacağını belirterek Çameli'ye ve yöreye hayırlı olmasını diledi.

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN