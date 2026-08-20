Balıkesir’in su geleceğine güçlü yatırım

saha çalışmaları ve yeni kaynaklar:

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) kent genelinde içme suyu arzını güçlendirmek amacıyla 20 ilçede kesintisiz sondaj çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılının Nisan ayından bu yana yürütülen program kapsamında toplam 28 bin 37 metre sondaj yapıldı ve sisteme saniyede 1.236,2 litre debiye sahip yeni su kaynakları kazandırıldı. Bu çalışmalar, özellikle yaz aylarında artan su talebine karşı tedbir niteliği taşıyor.

ilçe dağılımı:

Projeler merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç önceliği gözetilerek yürütüldü. BASKİ, 20 ilçede toplam 175 ayrı noktada sondaj gerçekleştirdi. Çalışmaların il içindeki dağılımı şöyle: Ayvalık 34, Balya 4, Edremit 14, Erdek 6, Bandırma 2, Gönen 21, Kepsut 4, Altıeylül 26, Bigadiç 6, Burhaniye 11, Gömeç 9, Havran 8, İvrindi 8, Karesi 9, Manyas 8, Savaştepe 1 ve Susurluk 4 noktada sondaj yapıldı.

amaç, yöntem ve sürdürülebilirlik:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın iklim değişikliğinin neden olduğu belirsizliklere dikkat çekerek şehrin bir tarım merkezi olması nedeniyle su yönetiminin önemini vurguladı. Yetkililer, yer altı su seviyelerindeki değişimleri teknik analizlerle izleyip daha derin noktalara inerek yeni kaynaklara ulaşıldığını belirtiyor. Bu yaklaşım, kısa vadeli su kesintilerini önlemeye yönelik olmakla birlikte uzun vadede su arz güvenliğini sağlama hedefi taşıyor.

altyapı güçlendirmesi ve operasyon:

BASKİ ekipleri, sahada yapılan sondajların yanı sıra mevcut kaynakların verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları da eş zamanlı yürütüyor. Planlı operasyonlar kapsamında açılan yeni kuyuların entegrasyonu, pompa ve dağıtım hatlarının iyileştirilmesiyle destekleniyor. Kurumun hedefi, vatandaşların kesintisiz, temiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini kalıcı hale getirmek.

Genel Müdür Erdoğan Öztürk ise ekiplerin teknik değerlendirmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere öncelik vererek çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Şehir yönetimi, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek için gerekli koruma ve yatırım adımlarını eş zamanlı hayata geçiriyor.

Yerel yönetimin bu kapsamlı sondaj hamlesi, iklim kaynaklı belirsizliklerin etkilerini azaltmayı ve tarım ile kent nüfusunun artan su ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor. Yapılan yatırımlar, Balıkesir’in su altyapısında uzun yıllar etkili olacak bir miras bırakmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, 20 ilçede yürütülen çalışmalar ve açılan yeni su kaynakları, kentin su arz güvenliğini güçlendirirken altyapı eksikliklerinin giderilmesine de katkı sağlıyor. BASKİ ve Büyükşehir yönetimi, teknik planlama ve saha uygulamalarını sürdürerek Balıkesir’in su geleceğini güvence altına almayı amaçlıyor.

BALIKESİR’İN SU GELECEĞİNE GÜÇLÜ YATIRIM