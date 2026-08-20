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Taşdelen'de heyelan ve taşkın tehdidine karşı ortak saha çalışması

Taşdelen köyünde AFAD, DSİ ve yerel yöneticilerin katıldığı saha incelemesinde heyelan ve taşkın riskleri yerinde tespit edildi; önleyici tedbirler planlanıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Taşdelen'de heyelan ve taşkın tehdidine karşı ortak saha çalışması

Taşdelen'de sahada risk değerlendirmesi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde, muhtemel heyelan ve taşkın risklerine karşı kapsamlı bir saha incelemesi gerçekleştirildi. İncelemede AFAD, DSİ ve ilgili kurumların teknik ekipleri ile Şırnak Vali Yardımcısı Fikri Badioğlu, Uludere Kaymakamı Salih Kaya ve AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek hazır bulundu.

saha incelemesinin kapsamı:

Heyet, öncelikle yerleşim alanlarını tehdit edebilecek eğim, zemin yapısı ve bitki örtüsü durumunu yerinde değerlendirdi. Dere yataklarında olası taşkın hareketleri, su akış yolları ve birikim alanları üzerinde teknik gözlemler yapıldı. Ekipler, köydeki doğal yapı ile risk oluşturabilecek alanları inceleyerek mevcut durum raporları hazırlanmasına yönelik notlar aldı.

Teknik incelemelerde ayrıca mühendislik müdahalelerinin sınırları ve uygulanabilirliği tartışıldı. Ekipler, heyelan riski taşıyan bölgelerde istinat yapıları, drenaj düzenlemeleri ve dere ıslahı gibi önleyici tedbirlerin gerekliliğini sahada değerlendirdi ve olası müdahale yöntemleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

kurumlar arası koordinasyon ve sonraki adımlar:

AFAD yetkilileri, risklerin azaltılmasında kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda AFAD ve DSİ başta olmak üzere ilgili kurumların planlama yapacağı, ihtiyaç duyulan mühendislik çalışmalarının belirlenip önceliklendirileceği bildirildi.

Çalışmaların temel amacının olası afetleri meydana gelmeden önce öngörmek, riskli alanları net biçimde tespit etmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi. Taşdelen köyündeki riskli bölgelerin yakından takip edileceği ve saha incelemeleri ile teknik değerlendirmelerin ardından gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi için koordinasyonun süreceği belirtildi.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI TAŞDELEN KÖYÜNDE, OLASI HEYELAN VE TAŞKIN RİSKLERİNE KARŞI...

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI TAŞDELEN KÖYÜNDE, OLASI HEYELAN VE TAŞKIN RİSKLERİNE KARŞI KAPSAMLI SAHA İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AFAD, DSİ VE İLGİLİ KURUMLARIN TEKNİK EKİPLERİ, RİSK OLUŞTURABİLECEK BÖLGELERİ YERİNDE İNCELEYEREK ALINABİLECEK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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