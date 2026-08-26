Ataman: dünya kupası biletini garantiye almak için iki-üç galibiyet şart

Ergin Ataman'ın değerlendirmesi:

A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, grupta namağlup lider olmanın bir avantaj sağladığını ancak bu durumun sonraki maçların önemini azaltmayacağını belirtti. 28 Ağustos Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanacak Litvanya maçı ile ardından dış sahada oynanacak İzlanda randevusunun takımın Dünya Kupası yolculuğunda belirleyici olacağını söyledi.

Kadro durumu ve maç öncelikleri:

Ataman, ilk turu 6'da 6 namağlup tamamlamalarının moral verici olduğunu ifade etti. Ancak Dünya Kupası'na gitmeyi garantiye almak için oynanacak maçlarda en az 2 veya 3 galibiyet almaları gerektiğini vurguladı. Litvanya'nın EuroLeague deneyimli oyuncuları Tubelis ve Motiejunas gibi isimlerle tehlikeli ve hızlı oynayan bir ekip olduğunu, saha avantajını en iyi şekilde kullanmaları ve taraftar desteğinin önemli olacağını sözlerine ekledi.

Kadro eksikleri, genç oyuncular ve oyun anlayışı:

Takımda Alperen Şengün ve Shane Larkin gibi önemli eksiklikler olduğunu belirten Ataman, buna rağmen pota altında tecrübeli isimlerin ve geniş bir rotasyonun bulunduğunu söyledi. Adem Bona'nın savunmadaki etkinliği, Ömer Faruk'un skor katkısı ve Ercan Osmani'den beklenen konsantrasyonun maçlarda fark yaratacağını aktardı. Kenan, Şehmuz, Onuralp ve Flynn gibi oyuncuların da katkı vereceğini belirtti; özellikle Flynn'in hazırlık maçlarındaki performansından memnun olduğunu ifade etti.

Ataman, takım savunmasının önemine dikkat çekerek "Hücumda oldukça iyi oynayacağımızı düşünüyorum ama mutlak sert savunma yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Litvanya'nın hızlı hücumlarını durdurmanın maç planlarının önceliği olduğunu söyledi.

Yolculuk, hazırlık kampı ve altyapı vurgusu:

İzlanda'ya uzun bir seyahat olacağını, federasyonun sağladığı özel uçakla maçtan iki gün önce ülkeye gideceklerini belirtti. Yarım jet-lag etkisine dikkat çekti ancak düzenin buna göre kurulduğunu aktardı. Ayrıca Almanya'da oynanan turnuvada 17 oyuncuyu kullanma imkanı bulduklarını, sistemin belli olduğunu ve takım oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Ataman, NBA ve FIBA iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen BWB-Sınır Tanımayan Basketbol kampının önemine değindi; Türkiye'nin spor yatırımlarındaki konumunu ve kampın altyapıya katkısını övdü. Bu kamp kapsamında kadrodaki Darius Karutasu'nun antrenmanlara katıldığını, genç oyuncuların gelişiminin Türk basketbolu için kritik olduğunu belirtti.

Genç oyuncu Ömer Kutluay hakkında da değerlendirme yapan Ataman, 17 yaşındaki Ömer'in yetenekli olduğunu, Almanya turnuvasındaki performansıyla A milli takım ortamına rahat uyum sağladığını ve ileride milli takıma ciddi katkı verebileceğini söyledi. Ömer'in A milli takım tarihinde en genç yaşta sayı atan oyuncu unvanını aldığı bilgisi toplantıda tekrar vurgulandı.

Ataman sözlerini, önlerindeki iki maçın hem puan hem de psikolojik açıdan belirleyici olacağını hatırlatarak tamamladı. Grupta lider olmalarına rağmen bu iki karşılaşmanın sonucuna göre Dünya Kupası hedeflerinin netleşeceğini ifade etti.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ ERGİN ATAMAN