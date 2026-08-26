Milliler Sinan Erdem'de ritmi buldu: Almanya'yı 3-1 geçip grupta 4'te 4 yaptı

Maç özeti:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve milliler böylece grupta üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Türkiye, grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşılaşacak.

Setlerin akışı:

Maç setleri resmi kayıtlarda 21-25, 27-25, 20-25, 19-25 olarak geçiyor. Karşılaşma toplam 117 dakika sürdü; set süreleri sırasıyla 28, 32, 29 ve 28 dakikaydı. Setlerdeki dalgalanmalar ve sık sayılık ralliler maça tempo kazandırdı ve milliler önemli anlarda kontrolü elinde tuttu.

Kadrolar ve maç ayrıntıları:

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Predrag Balandzic (Sırbistan). Salon: Sinan Erdem.

Almanya kadrosunda Sarah Straube, Lina Alsmeier, Camilla Weitzel, Hanna Orthmann, Leana Grozer, Anastasia Cekulaev, Annie Cesar (L) yer aldı; yedekler arasında Patricia Nestler (L), Hannah Kohn, Lena Kindermann, Monique Strubbe, Emilia Weske bulunuyordu. Başantrenör: Konstantin Bitter.

Türkiye kadrosunda Melissa Vargas, Hande Baladın, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Gizem Örge (L) yer aldı; Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yedekler arasındaydı. Başantrenör: Daniele Santarelli.

Türkiye'nin bu sonuçla gruptaki performansı güçlenirken, Polonya ile oynanacak son maç grubun sıralamasını netleştirecek önemli bir sınav olacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI A GRUBU 4. MAÇINDA ALMANYA'YI 3-1 MAĞLUP ETTİ. MİLLİLER, 28 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ GRUBUN SON MAÇINDA POLONYA İLE KARŞILAŞACAK.