Sınır hareketliliği: Şanlıurfa'da jandarmadan 143 düzensiz göçmene işlem

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

operasyonun kapsamı:

Yürütülen denetim ve incelemeler sonucunda toplam 143 düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit edilen kişilerle ilgili saha çalışmaları kapsamında gerekli müdahaleler yapıldı.

işlem ve takip süreci:

Çalışmada tespit edilen göçmenler hakkında idari ve hukuki süreçler başlatıldı; kayıt ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili mercilere bildirimde bulunuldu. Jandarma ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik denetimleri devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA 143 GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI