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Sınır hareketliliği: Şanlıurfa'da jandarmadan 143 düzensiz göçmene işlem

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada 143 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sınır hareketliliği: Şanlıurfa'da jandarmadan 143 düzensiz göçmene işlem

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

operasyonun kapsamı:

Yürütülen denetim ve incelemeler sonucunda toplam 143 düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit edilen kişilerle ilgili saha çalışmaları kapsamında gerekli müdahaleler yapıldı.

işlem ve takip süreci:

Çalışmada tespit edilen göçmenler hakkında idari ve hukuki süreçler başlatıldı; kayıt ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili mercilere bildirimde bulunuldu. Jandarma ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik denetimleri devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA 143 GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI

ŞANLIURFA’DA 143 GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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