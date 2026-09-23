Sınır hareketliliği: Şanlıurfa'da jandarmadan 143 düzensiz göçmene işlem

operasyonun ayrıntıları:
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.
operasyonun kapsamı:
Yürütülen denetim ve incelemeler sonucunda toplam 143 düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit edilen kişilerle ilgili saha çalışmaları kapsamında gerekli müdahaleler yapıldı.
işlem ve takip süreci:
Çalışmada tespit edilen göçmenler hakkında idari ve hukuki süreçler başlatıldı; kayıt ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili mercilere bildirimde bulunuldu. Jandarma ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik denetimleri devam ediyor.
ŞANLIURFA’DA 143 GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI
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