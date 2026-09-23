Buluşma tuzağı: İzmit'te genç öldü, 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay ve soruşturma:

İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde 26 Temmuz 2025 tarihinde bıçaklanan Ümitcan Şirin (21), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı ve şüpheliler olarak Samet E.A. (19), Muhammed F.Y., Ramazan Y., Mustafa O. (21), Gamzenur B. (18) ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası Z.Ç. savcılıktan serbest bırakılırken, Samet E.A. ve Muhammed F.Y. hakkında ev hapsi, Ramazan Y., Mustafa O. ve Gamzenur B. ise tutuklama kararı verildi.

İddianame ve savcının talebi:

İddianamede şüphelilerin olayı planlayarak organize ettikleri ve buluşmayı sağlayıp saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri belirtildi. Savcılık, zanlıların iştirakiyle hareket ettiğini vurgulayarak hepsi hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca sanık Mustafa O. hakkında 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma süreci ve sanık ifadeleri:

Dava, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Y., Mustafa O., ev hapsindeki Samet E.A., Muhammed F.Y., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı; tutuklu sanık Gamzenur B. duruşmada yer almadı. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve ev hapsindeki sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıklar mütalaayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini istedi; mahkeme mevcut tutukluluk ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Sanık beyanları ve çelişkili ifadeler:

Önceki celse alınan ifadelere göre sanıklar birbirlerini suçlamış durumda. 17 suç kaydı olduğu belirtilen Ramazan Y., 'Ümitcan'ı ben bıçaklamadım, Mustafa bıçakladı. Mustafa o gün bana uyuşturucu ikram etmişti, onun etkisinde ifade verdim. Akıl hastasıyım, suçlamaları kabul etmiyorum' dedi. Dört suç kaydı bulunan Mustafa O. ise 'Gamze ile ilişkimiz vardı. Ümitcan sürekli onu rahatsız ediyordu. Bu durumu öğrenince Gamze'ye Ümit'i çağırmasını istedim. Çıkan kavgada Ramazan Ümitcan'ı bıçakladı' şeklinde savunma yaptı. Gamzenur B. ise ilişki ve olay örgüsünü anlatarak, 'Mustafa ile toksik bir ilişkimiz vardı. Ümitcan ile alkollüyken cinsel birlikteliğimiz olmuş. Mustafa ile küstük; barıştığımızda bunu anlattım. Kendisi onunla konuşmak istediğini söyleyerek buluşma için yer ayarlattırdı. "Bir şey yapmayacağım" diye söz verdi. Böyle olacağını bilmiyordum' ifadelerini kullandı.

Mahkeme süreci ve iddianame yönündeki tartışmalar devam ederken, soruşturmanın kuruluş ve delil tespit aşamaları ile sanık beyanlarındaki çelişkiler davanın seyrini belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

MAKTUL ÜMİTCAN ŞİRİN.