Atınç Nukan Fatih Karagümrük formasıyla şampiyonluk iddiasını taşıyacak

Atınç Nukan resmen Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, son olarak Bandırmaspor forması giyen savunma oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, yeni sezona "şampiyonluk parolasıyla" başladıklarını vurgulayarak deneyimli oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini belirtti.

Kulübün açıklamasında öne çıkanlar:

Kulübün açıklamasında Atınç'ın futbol kariyerine Beşiktaş’ta başlayıp A takımda forma giydiği, ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de görev aldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca oyuncunun Türkiye'ye dönüşünde Göztepe formasıyla 5 sezon oynadığı ve son iki sezonda Bandırmaspor'da mücadele ettiği hatırlatıldı.

Atınç'ın performans ve başarıları:

Bandırmaspor'daki son iki sezonda Atınç Nukan, toplam 74 maçta 6 gol 3 asistlik katkı sağladı. Milli takım seviyesinde oyuncunun 1 kez A Milli Takım formasını terlettiği, kulüp başarıları arasında ise Beşiktaş ile kazanılan 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğunun yer aldığı kaydedildi.

Kulüp, Atınç Nukan'a "ailemize hoş geldin" diyerek kırmızı-siyahlı formamız altında şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Transfer, Karagümrük'ün savunma hattını deneyimle takviye etme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK, SON OLARAK BANDIRMASPOR FORMASI GİYEN SAVUNMA OYUNCUSU ATINÇ NUKAN'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.