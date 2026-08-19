Dolar 47,9475 +0,00%
Euro 56,0700 +0,13%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,89 +0,13%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 92,04 +0,46%
--°

Atınç Nukan Fatih Karagümrük formasıyla şampiyonluk iddiasını taşıyacak

Fatih Karagümrük, son olarak Bandırmaspor'da oynayan deneyimli stoper Atınç Nukan'ı kadrosuna katarak şampiyonluk hedefini güçlendirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Atınç Nukan Fatih Karagümrük formasıyla şampiyonluk iddiasını taşıyacak

Atınç Nukan resmen Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, son olarak Bandırmaspor forması giyen savunma oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, yeni sezona "şampiyonluk parolasıyla" başladıklarını vurgulayarak deneyimli oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini belirtti.

Kulübün açıklamasında öne çıkanlar:

Kulübün açıklamasında Atınç'ın futbol kariyerine Beşiktaş’ta başlayıp A takımda forma giydiği, ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de görev aldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca oyuncunun Türkiye'ye dönüşünde Göztepe formasıyla 5 sezon oynadığı ve son iki sezonda Bandırmaspor'da mücadele ettiği hatırlatıldı.

Atınç'ın performans ve başarıları:

Bandırmaspor'daki son iki sezonda Atınç Nukan, toplam 74 maçta 6 gol 3 asistlik katkı sağladı. Milli takım seviyesinde oyuncunun 1 kez A Milli Takım formasını terlettiği, kulüp başarıları arasında ise Beşiktaş ile kazanılan 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğunun yer aldığı kaydedildi.

Kulüp, Atınç Nukan'a "ailemize hoş geldin" diyerek kırmızı-siyahlı formamız altında şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Transfer, Karagümrük'ün savunma hattını deneyimle takviye etme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK, SON OLARAK BANDIRMASPOR FORMASI GİYEN SAVUNMA OYUNCUSU ATINÇ NUKAN&#039;I KADROSUNA...

FATİH KARAGÜMRÜK, SON OLARAK BANDIRMASPOR FORMASI GİYEN SAVUNMA OYUNCUSU ATINÇ NUKAN'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi