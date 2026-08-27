Atırau'da rafineride çökeltme havuzundaki yangın itfaiyenin yüksek müdahalesiyle söndürüldü

Atırau'da rafineride çökeltme havuzunda yangın kontrol altına alındı

Kazakistan'ın Atırau kentindeki Atırau Petrol Rafinerisi'nde Salı günü, kapalı tip mekanik arıtma tesisinin çökeltme havuzunda yangın çıktı. Olay sırasında tesiste herhangi bir çalışma yürütülmediği bildirildi.

yangının yeri ve niteliği:

Açıklamaya göre, çökeltme havuzunun içindeki petrol çamuru tutuştu. Söndürme çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

müdahale seviyesi ve sonuç:

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, tesisin özelliği göz önünde bulundurularak itfaiye ekiplerini en yüksek müdahale seviyesiyle sevk etti. Yaklaşık 65 personel ve 19 araç ile sürdürülen müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve kısa süre içinde tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

KAZAKİSTAN’IN ATIRAU KENTİNDEKİ PETROL RAFİNERİSİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN CAN KAYBI YAŞANMADI.