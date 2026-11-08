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Av sırasında yanlış hedef: Bartın'da kuzeni hayatını kaybetti

Bartın'da domuz avında İ.Y.'nin çalılardan gelen hışırtıya ateş etmesi sonucu amcasının oğlu Muhittin Y. hayatını kaybetti; İ.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 21:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Av sırasında yanlış hedef: Bartın'da kuzeni hayatını kaybetti

Olayın özeti:

Bartın’da ormanda domuz avına çıkan kişiden çıkan ateş sonucu kuzeni hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İ.Y. ile amcasının oğlu Muhittin Y., Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanlık alanda birlikte avlanmaya çıktı.

Bir süre birlikte hareket eden kuzenler daha sonra ayrı noktalarda avlanmaya devam etmek üzere birbirlerinden ayrıldı. İddiaya göre, ormanlık alanda ilerleyen İ.Y., çalılardan gelen bir hışırtı duydu ve sesin yabani bir hayvandan geldiğini düşünerek av tüfeğiyle ateş etti.

Olay yerinde bulunanlar ve ilk müdahale:

Ateş ettiği yöne giden İ.Y., kanlar içinde Muhittin Y.'yi buldu. Olay anında büyük şok yaşayan İ.Y. sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Muhittin Y.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemenin ardından Muhittin Y.'nin cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten birimler, sahada delil toplama çalışmaları gerçekleştirdi.

Soruşturma ve gözaltı:

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak İ.Y.'yi gözaltına aldı. Savcılık ve jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor; yetkililer, olayın kaza sonucu gerçekleştiğine yönelik iddiaları değerlendiriyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sonucu ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

ÖLEN MUHİTTİN YAYGUN

ÖLEN MUHİTTİN YAYGUN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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