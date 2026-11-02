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Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Peradi Ensemble, 'Mirasın Dili, Müziğin Sesi' konserinde Avrupa ve Anadolu ezgilerini bir araya getirerek Samsunlu izleyicilere unutulmaz bir gece sundu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Peradi Ensemble Samsun'da sahne aldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen 'Mirasın Dili, Müziğin Sesi' konserinde dünyaca tanınan Peradi Ensemble Samsunlu sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi çatısı altında 'Yüzyılları Aşan Diller, Buluşan Kültürler' alt başlığıyla gerçekleştirildi ve grup seslendirdiği farklı coğrafyalara ait eserlerle beğeni topladı.

Repertuar ve sahne performansı:

Konserde Avrupa ve Anadolu müzik geleneğinden parçalar aynı program içinde sunuldu. Peradi Ensemble, çok dilli ve çok zamanlı bir seçkiyle dinleyiciyi kültürler arası bir yolculuğa çıkardı. Sahnedeki düzenlemeler, enstrümantasyon ve yorum zenginliği, izleyicilerden sık sık alkış aldı; performans boyunca salonun enerjisi yükseldi ve dinleyiciler eserlere eşlik etti.

Program, yalnızca melodik bir sunum olmanın ötesinde, farklı dillerin ve geleneklerin müzik yoluyla nasıl diyalog kurduğunu göstermesi bakımından da dikkat çekti. Grup, ezgileri birbirine örerek kültürel mirasın müzik aracılığıyla nasıl yaşatıldığına dair güçlü bir örnek sundu.

Etkinliğin mesajı ve değerlendirmeler:

Konserde özellikle dilin ve müziğin toplumların hafızasını, geleneklerini ve kimliklerini kuşaktan kuşağa aktarmadaki rolüne vurgu yapıldı. Etkinlikte somut olmayan kültürel mirasın korunması ve çok dilliliğin önemine dikkat çekildi; bu tema, konserin bütününe sirayet eden bir başlık olarak öne çıktı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, etkinliğin kültürel mirasın korunması ve farklı kültürlerin ortak değerler etrafında buluşması açısından önemine işaret etti. Murzioğlu, 'Kültürel çeşitlilik toplumları zenginleştiriyor. Dil ve müzik, farklı kültürler arasında köprü kuran, toplumların hafızasını ve ortak değerlerini gelecek nesillere aktaran evrensel araçlardır' dedi. Murzioğlu ayrıca konserin Samsun'un kültür ve sanat hayatına katkı sağladığını vurguladı.

Gece, Peradi Ensemble'ın sahne performansının ardından uzun süreli alkışlarla son buldu. Etkinlik, müziğin birleştirici gücünü ve kültürler arası etkileşimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) AB BİLGİ MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MİRASIN DİLİ...

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) AB BİLGİ MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MİRASIN DİLİ, MÜZİĞİN SESİ” KONSERİNDE SAHNE ALAN DÜNYACA TANINAN PERADİ ENSEMBLE, SESLENDİRDİĞİ ESERLERLE SAMSUNLU SANATSEVERLERE UNUTULMAZ BİR MÜZİK AKŞAMI YAŞATTI. AVRUPA VE ANADOLU’NUN ZENGİN KÜLTÜREL MİRASINI EZGİLERLE BULUŞTURAN GRUP, PERFORMANSININ ARDINDAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI. FARKLI DİLLERİN VE KÜLTÜRLERİN MÜZİKLE HAYAT BULDUĞU GECEDE, SANATIN EVRENSEL VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÖN PLANA ÇIKTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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