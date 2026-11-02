Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Görüşme ve duyuru:

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Mohamed Farid Saleh ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak ticari adımların yoğunlaştırılacağı mesajını verdi.

Toplantının kapsamı ve organizasyon planı:

Bolat, Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizmasının üçüncü toplantısının iş çevrelerini de kapsayacak geniş bir organizasyonla 2027 yılında Türkiye'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Açıklamada, toplantının kamudan özel sektöre uzanan katılımla ticaret ve yatırım köprülerini güçlendirmeyi hedefleyeceği vurgulandı.

Hedefler ve öncelikler:

Bakan Bolat, dost ve kardeş Mısır ile ilişkilerin karşılıklı fayda esasına göre geliştirileceğini söyleyerek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyesine çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Açıklamada ayrıca küresel ticaretteki sınamalara karşı iş birliğinin artırılması ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine öncelik verileceği kaydedildi.

Toplantı vesilesiyle gerçekleşen görüşme, mevcut ticaret gündeminin gözden geçirilmesi ve ileriki döneme yönelik somut adımların planlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAKAN BOLAT, SUDAN'IN SANAYİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ YATIRIM VE DIŞ TİCARET BAKANI SAYIN MOHAMED FARİD SALEH İLE BİR ARAYA GELDİ.