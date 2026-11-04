Dolar 50,0172 +0,07%
Euro 56,2580 +0,58%
Bist 11.242,85 +1,99%
Altın Gram 6.488,16 +2,39%
EUR/USD 1,1246 +0,48%
Brent Petrol 104,41 +0,78%
--°

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Serbest piyasada dolar 50,0210 liradan, euro 56,2550 liradan güne başladı; Kapalıçarşı işlemleri önceki kapanışa göre hafif yükseliş gösterdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

piyasa açılışında döviz kurları:

Serbest piyasada dolar 50,0210 lira seviyesinden, euro 56,2550 lira seviyesinden güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 50,0190 liradan alınan dolar aynı zamanda 50,0210 liradan, 56,2530 liradan alınan euro ise 56,2550 liradan satılıyor.

önceki kapanış ve kıyaslama:

Son kapanışta dolar 49,99 lira, euro 55,96 lira seviyesinden işlem görmüştü. Bugünkü açılış fiyatları, özellikle euroda olmak üzere, önceki kapanışa kıyasla sınırlı bir yükseliş eğilimi gösteriyor.

Yatırımcıların izleyeceği başlıca unsurlar arasında küresel piyasa hareketleri ve kısa vadeli dalgalanmalar yer alıyor; piyasalar gün içinde dalgalanma gösterebilir.

DOLAR 50,0210 LİRADAN, EURO İSE 56,2550 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 50,0210 LİRADAN, EURO İSE 56,2550 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trendyol'un sürdürülebilirlik rotası: 2030 hedefleriyle çevre ve insan odaklı bü...
images

Omsan 105 ülkede Türk ihracatının sınırlarını genişletiyor
images

Borsa açılışta yüzde 1,22 yükseldi, bankacılık öne çıktı
images

Gülnar’da üreticilere küçükbaş ve fidan desteğiyle kırsal kalkınmaya ivme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taksi durağı temsilcileriyle çözüm odaklı istişare

Gölbaşı'nda yerinde dinleme: Odabaşı esnaf ve mahalle başkanlarıyla bir arada

Denizli ormanlarında fotoğraf tuzağı: vaşak, kurt ve diğer yaban hayatı görüntülendi

Ağrı kesici kullanımı arttıkça baş ağrıları kronikleşebilir

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı