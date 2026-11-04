Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

piyasa açılışında döviz kurları:

Serbest piyasada dolar 50,0210 lira seviyesinden, euro 56,2550 lira seviyesinden güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 50,0190 liradan alınan dolar aynı zamanda 50,0210 liradan, 56,2530 liradan alınan euro ise 56,2550 liradan satılıyor.

önceki kapanış ve kıyaslama:

Son kapanışta dolar 49,99 lira, euro 55,96 lira seviyesinden işlem görmüştü. Bugünkü açılış fiyatları, özellikle euroda olmak üzere, önceki kapanışa kıyasla sınırlı bir yükseliş eğilimi gösteriyor.

Yatırımcıların izleyeceği başlıca unsurlar arasında küresel piyasa hareketleri ve kısa vadeli dalgalanmalar yer alıyor; piyasalar gün içinde dalgalanma gösterebilir.

DOLAR 50,0210 LİRADAN, EURO İSE 56,2550 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.