Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Bilecik meclisinde Sefo konseri tartışması

Kasım ayı olağan meclis toplantısı 1'inci birleşimi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, belediyenin SGK borcu, itfaiye aracı eksikliği ve sokakların durumu gibi gündemleri hatırlatarak son dönemde büyük ilgi gören Sefo konserinin gerekliliğini ve maliyetini sordu.

Başkan Subaşı'nın değerlendirmesi:

Başkan Subaşı, konserin yoğun katılımlı geçtiğini belirterek toplantıda duygularını paylaştı: "Çok kalabalık bir konser yapıldı. Ben sahneye çıktığımda ne diyeceğimi heyecandan unuttum. Burada resmi bayramlarda konser yapabiliyoruz belediye olarak. Genlerimize böyle etkinler de lazım. Bilecik'te kaç gündür bu konser konuşuluyor." sözleriyle etkinliğin kentte yarattığı ilgiyi vurguladı.

Başkan Yardımcısı Ünver'in maliyet açıklaması:

Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ise meclise yapılan açıklamada, konserin tüm organizasyon giderlerinin sanatçı ücreti dâhil olmak üzere 4 milyon lira olduğunu bildirdi. Ünver, ses, sahne ve ışık hizmetlerinin ise ihale yöntemiyle temin edildiğini söyleyerek maliyetin bu çerçevede oluştuğunu belirtti.

Toplantıda muhalefetin belediye hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin eleştirileriyle etkinlik bütçesinin nasıl dengelendiği tartışma konusu oldu. Belediye yönetimi, düzenlenen etkinliklerin kent yaşamına katkısına vurgu yaparken, bütçe ve hizmet öncelikleri konusunda mecliste görüş ayrılıklarının sürdüğü kaydedildi.

AK PARTİ SORDU, BAŞKAN YARDIMCISI ÜNVER AÇIKLADI, "SEFO KONSERİNİN MALİYETİNE 4 MİLYON"