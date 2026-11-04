Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseriyle ilgili açıklama

Bilecik Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının 1’inci birleşimi Başkan Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı. AK Parti grubu tarafından geçen hafta gerçekleştirilen Sefo konserinin maliyetiyle ilgili soru yöneltilince, söz mecliste Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver'e verildi.

Ünver, toplantıda konserlere ilişkin belgeleri tüm meclis üyelerine sunabileceğini belirterek, hem son yapılan Sefo konserine hem de geçmiş dönemde gündeme gelen bazı iptal ve ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

22-B uygulamasının açıklaması:

Ünver, belediyenin birçok konseri kapsamında uygulanan usulün 22-B olduğunu vurguladı. Buna göre sahne işi için ihalenin yapıldığını, ancak bazı sanatçıların doğrudan temin yoluyla görevlendirildiğini aktardı. Bu nedenle söz konusu etkinliklerde klasik anlamda bir piyasa fiyat araştırması tutanağının bulunmasının beklenmediğini söyledi.

Ünver, ayrıca fatura düzenleme ve muayene kabul süreçlerine ilişkin uygulamaları anlattı; faturanın iş bittikten sonra kesildiğini, satın alma ile muhasebe arasındaki standart prosedürler çerçevesinde düzenlenen belgelerin bazen "piyasa fiyat araştırma tutanağı" adıyla kayıt altına alındığını ifade etti. Üst denetimle ilgili olarak ise Ünver, Sayıştay raporlarına atıfta bulunarak bu tutanakla ilgili olarak Sayıştay tarafından zaman zaman "bu tutanak hiç olmasa da olur" şeklinde değerlendirme yapıldığını aktardı.

Geçmiş konserlere ilişkin iddialar ve ödemeler:

Belediye Başkan Yardımcısı, 2019 öncesine ait bazı organizasyonlarda usul farkları olduğunu belirtti. Buna göre bazı konserlerde sadece harcama talimatı ile ödeme yapıldığını, örnek olarak o dönem için 2 milyon lira ödeme yapıldığı ve konser iptal olmasına rağmen paraların geri alınmadığı yönünde Sayıştay raporlarına yansıyan kayıtlar bulunduğunu söyledi.

Ünver, geçmiş yıllardan örnekler vererek 29 Ekim etkinliklerinde adı geçen organizasyonlara değindi. Geçen yıl 29 Ekim'de yapılan Madrigal konserinde piyasa fiyat araştırmasının konserden 8 gün sonra yapıldığını belirtirken, 2018 yılı için duyurusu yapılan Pamela ve Cihan Yıldız konserinin iptal edildiğini ve ödemelerin geri alınmadığını kaydetti. Ayrıca kongre merkezinde gerçekleştirildiği aktarılan bir Hamiyet konserine ilişkin kayıtların da harcama pusulası üzerinden düzenlendiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Ünver, belediyenin bugüne kadar düzenlediği konserlerin usule uygun yapıldığını, ekip olarak ve meclis üyelerinin de bu uygulamalar konusunda başlarının dik olabileceğini belirterek, "Hiçbirimiz haram tek kuruş yemeyiz" ifadelerini kullandı. Üzerinde durduğu noktalar, hem mevcut uygulamaların çerçevesi hem de geçmiş dönemlere ilişkin ödeme ve iade süreçlerine dair Sayıştay kayıtlarına işaret ediyor.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MESUT ÜNVER, SEFO KONSERİNİN MALİYETİYLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP VERDİ.