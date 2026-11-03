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Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Anahtar Parti'nin 2. kuruluş yıldönümünde umut ve kararlılık vurgusu yaparak Genel Başkan Ağıralioğlu'nun liderliğine övgüde bulundu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Gelecek anahtarda, umut millette

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partinin 2. kuruluş yıldönümünü kutlayarak hem geride bırakılan iki yılı hem de gelecek hedeflerini değerlendirdi. Kaya, düzenlenen etkinlik ve açıklamalarında partinin ortaya koyduğu siyasi anlayışın hem yerelde hem de ulusal düzeyde karşılık bulduğunu belirtti.

Kuruluşun ikinci yılı: mesajlar ve hedefler

Kaya, konuşmasında "İki yıl önce yakılan umut meşalesi, bugün Türkiye’nin yarınlarına ışık oluyor" ifadesini kullandı. Partinin tavrını ve hedeflerini özetlerken, kuruluş döneminden bu yana sürdürülen politikaların, toplumda yeni bir beklenti yarattığına dikkat çekti ve önümüzdeki dönemde bu beklentilere yanıt verecek çalışmaların süreceğini vurguladı.

Genel başkan vurgusu ve yerel perspektif

İl Başkanı, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu içinse liderlik özelliklerini ön plana çıkardı: cesur duruşu, güçlü hitabeti ve Türkiye sevdasına dayalı siyaset anlayışının partiye yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Kaya, sözlerini "İnandık, yola çıktık, başaracağız. Anahtar Partimizin 2. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Nice yıllara, nice büyük zaferlere. Gelecek Anahtar’da, umut milletimizde." şeklinde tamamladı ve partinin "Türkiye’nin geleceğine yönelik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek" olduğunu yineledi.

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI CEMAL KAYA, PARTİSİNİN 2. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAYARAK, &quot;İKİ...

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI CEMAL KAYA, PARTİSİNİN 2. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAYARAK, "İKİ YIL ÖNCE YAKILAN UMUT MEŞALESİ, BUGÜN TÜRKİYE’NİN YARINLARINA IŞIK OLUYOR" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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