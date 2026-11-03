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Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

YEKA GES-2026 yarışmalarında 11 bölgede toplam 785 MWe bağlantı kapasitesi için teklifler netleşti; kazanan şirketler, tur sayıları ve teklif ayrıntıları açıklandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

YEKA GES-2026 yarışmaları tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA GES-2026 yarışmaları, Bakanlık merkezinde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı. Yarışmalar kapsamında toplam 785 MWe bağlantı kapasitesine sahip 11 bölge için firmalardan teklifler alındı ve en iyi teklifler belirlendi.

yarışma sonuçları:

G26-Denizli GES (30 MWe) yarışması 6 turda tamamlandı. Yarışmada kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 60 bin euro katkı payı teklif eden Temmuz Güneş Denizli Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

G26-Ankara-1 GES (40 MWe) yarışması 4 turda sonuçlandı; kilovatsaat başına 3,25 euro-cent ve MW başına 22 bin euro katkı payı teklif eden Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yarışmayı kazandı.

G26-Ankara-2 GES (30 MWe) yarışması 2 turda tamamlandı. Bu projede İklim İnvest Enerji ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 12 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi sundu.

G26-Konya GES (110 MWe) yarışması 7’nci turda neticelendi. Yarışmada İş Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 64 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi verdi.

G26-Kahramanmaraş-2 GES (85 MWe) için düzenlenen yarışma 8’inci turda sona erdi; Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aynı şekilde 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 60 bin euro katkı payı teklif ederek avantajlı konuma ulaştı.

G26-Kahramanmaraş-3 GES (50 MWe) yarışması 12 tur sürdü. Bu projede de Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi vererek 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 74 bin euro katkı payı sundu.

G26-Malatya-1 GES (55 MWe) yarışması, yoğun rekabetin ardından 16 turun sonunda tamamlandı. Yarışmada Ezel Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 91 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi veren firma oldu.

G26-Diyarbakır GES (200 MWe) yarışmasının 2. turunda Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 16 bin euro katkı payı teklif ederek en iyi teklif sahibi oldu.

G26-Mardin-2 GES (120 MWe) yarışması 3’üncü turda tamamlandı; Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi burada da 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 18 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi sundu.

G26-Batman GES (25 MWe) yarışmasının 7’nci turunda yine Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi vererek 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 36 bin euro katkı payı teklif etti.

G26-Elazığ GES (40 MWe) yarışması 8’inci turda sonuçlandı ve Ecogreen Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ile MW başına 36 bin euro katkı payı teklif ederek kazandı.

süreç ve sonuçların kesinleşmesi:

Yarışmalar sonucunda belirlenen teklifler, tutanaklara geçirildi. Sürecin resmiyete kavuşması için tutanakların imzalanmasının ardından Bakanlık onayı bekleniyor; onay sonrasında sonuçlar kesinleşmiş olacak.

Toplamda 11 proje ve 785 MWe bağlantı kapasitesi için yapılan oturumlarda, tüm bölgelerde ortak görülen unsur, kilovatsaat başına 3,25 euro-cent birim fiyatı oldu; fark ise MW başına teklif edilen katkı payı düzeylerinde ortaya çıktı.

TOPLAM 785 MEGAVAT ELEKTRİK (MWE) BAĞLANTI KAPASİTESİ İÇİN DÜZENLENEN YEKA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ...

TOPLAM 785 MEGAVAT ELEKTRİK (MWE) BAĞLANTI KAPASİTESİ İÇİN DÜZENLENEN YEKA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)-2026 YARIŞMASI KAPSAMINDA 11 PROJEDE EN İYİ TEKLİFLERİ VEREN FİRMALAR BELLİ OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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