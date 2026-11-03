Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

YEKA GES-2026 yarışmaları tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA GES-2026 yarışmaları, Bakanlık merkezinde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı. Yarışmalar kapsamında toplam 785 MWe bağlantı kapasitesine sahip 11 bölge için firmalardan teklifler alındı ve en iyi teklifler belirlendi.

yarışma sonuçları:

G26-Denizli GES (30 MWe) yarışması 6 turda tamamlandı. Yarışmada kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 60 bin euro katkı payı teklif eden Temmuz Güneş Denizli Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

G26-Ankara-1 GES (40 MWe) yarışması 4 turda sonuçlandı; kilovatsaat başına 3,25 euro-cent ve MW başına 22 bin euro katkı payı teklif eden Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yarışmayı kazandı.

G26-Ankara-2 GES (30 MWe) yarışması 2 turda tamamlandı. Bu projede İklim İnvest Enerji ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 12 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi sundu.

G26-Konya GES (110 MWe) yarışması 7’nci turda neticelendi. Yarışmada İş Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 64 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi verdi.

G26-Kahramanmaraş-2 GES (85 MWe) için düzenlenen yarışma 8’inci turda sona erdi; Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aynı şekilde 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 60 bin euro katkı payı teklif ederek avantajlı konuma ulaştı.

G26-Kahramanmaraş-3 GES (50 MWe) yarışması 12 tur sürdü. Bu projede de Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi vererek 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 74 bin euro katkı payı sundu.

G26-Malatya-1 GES (55 MWe) yarışması, yoğun rekabetin ardından 16 turun sonunda tamamlandı. Yarışmada Ezel Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 91 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi veren firma oldu.

G26-Diyarbakır GES (200 MWe) yarışmasının 2. turunda Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 16 bin euro katkı payı teklif ederek en iyi teklif sahibi oldu.

G26-Mardin-2 GES (120 MWe) yarışması 3’üncü turda tamamlandı; Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi burada da 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 18 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi sundu.

G26-Batman GES (25 MWe) yarışmasının 7’nci turunda yine Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi vererek 3,25 euro-cent/kWh ve MW başına 36 bin euro katkı payı teklif etti.

G26-Elazığ GES (40 MWe) yarışması 8’inci turda sonuçlandı ve Ecogreen Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi, 3,25 euro-cent/kWh ile MW başına 36 bin euro katkı payı teklif ederek kazandı.

süreç ve sonuçların kesinleşmesi:

Yarışmalar sonucunda belirlenen teklifler, tutanaklara geçirildi. Sürecin resmiyete kavuşması için tutanakların imzalanmasının ardından Bakanlık onayı bekleniyor; onay sonrasında sonuçlar kesinleşmiş olacak.

Toplamda 11 proje ve 785 MWe bağlantı kapasitesi için yapılan oturumlarda, tüm bölgelerde ortak görülen unsur, kilovatsaat başına 3,25 euro-cent birim fiyatı oldu; fark ise MW başına teklif edilen katkı payı düzeylerinde ortaya çıktı.

TOPLAM 785 MEGAVAT ELEKTRİK (MWE) BAĞLANTI KAPASİTESİ İÇİN DÜZENLENEN YEKA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)-2026 YARIŞMASI KAPSAMINDA 11 PROJEDE EN İYİ TEKLİFLERİ VEREN FİRMALAR BELLİ OLDU.