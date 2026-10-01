Dolar 49,0216 +0,04%
Euro 55,6626 +0,14%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.602,99 +0,23%
EUR/USD 1,1334 -0,11%
Brent Petrol 97,92 +1,83%
--°

Avcılar'da araç çarpması sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar yardım etti

Avcılar E-5'te 34 BLG 888 plakalı motosiklet ile 34 NHY 012 otomobil çarpıştı; motosiklet devrildi, sürücü yola savruldu ve çevredekiler müdahale etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 00:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Avcılar'da araç çarpması sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar yardım etti

olayın ayrıntıları:

Kaza, akşam üzeri Avcılar E-5 Karayolu üzerinde, İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı yakınında meydana geldi. Olay, Küçükçekmece yönünden Avcılar istikametine seyir halinde olan araçlar arasında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 BLG 888 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen 34 NHY 012 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü yola savruldu.

vatandaş müdahalesi ve trafik:

Çevrede bulunan vatandaşlar kısa sürede olay yerine gelerek sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan motosiklet sürücüsü, ambulanstan ya da resmi makam bildirisinden farklı bir bilgi olmaksızın olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda bir süre trafik akışı aksadı; motosikletin kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Olayla ilgili resmi kurumların ya da emniyetin ek bir açıklaması bulunmamaktadır.

Avcılarda araç ile çarpışan motosiklet devrildi, vatandaşlar sürücünün yardımına koştu

Avcılarda araç ile çarpışan motosiklet devrildi, vatandaşlar sürücünün yardımına koştu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da 4. kattan düşen 77 yaşındaki Neriman Y. yaşamını yitirdi
images

Adana'da kapsamlı huzur uygulaması: aranan 66 şahıs yakalandı, binlerce hap ele...
images

Gece ihbarı mahallede paniğe neden oldu: çatıdan yangın izi çıkmadı
images

Bolu'da çatıda duman ihbarı paniğe yol açtı, ekipler yangın bulamadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan'da 4. kattan düşen 77 yaşındaki Neriman Y. yaşamını yitirdi

Adana'da kapsamlı huzur uygulaması: aranan 66 şahıs yakalandı, binlerce hap ele geçirildi

Gece ihbarı mahallede paniğe neden oldu: çatıdan yangın izi çıkmadı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor